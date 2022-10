Кремъл не знае къде са границите на анексираните области, "ще се консултира" с жителите на Херсон и Запорожие

"Що се отнася до Херсонска и Запорожка област, ще продължим да се консултираме с населението на тези области", заяви в понеделник говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, помолен да уточни границите на териториите, анексирани от Руската федерация.

🤡 #Russia will continue to consult with the population of the #Kherson and #Zaporizhzhia regions on the issue of the borders in which they entered the Russian Federation – the talking head of the Kremlin #Peskov.



It is better to consult with the AFU, they will tell much more… pic.twitter.com/IJMN8iIUpK