Кримският мост вече не изпълнява основната си функция

След общо три атаки до момента срещу Кримския мост, съоръжението, което е гордостта на Владимир Путин, работи с множество ограничения и на практика вече не изпълнява основната си функция. Камионите нямат право да преминават по него, гориво и тежки бронирани машини също не се превозват. На практика мостът е "достатъчно повреден", а Русия се опитва да използва вместо него сухопътния коридор през окупираните украински земи, но там е загубила хиляди камиони, атакувани от дроновете на ВСУ. Това стана ясно от думите на говорителя на украинските ВМС Дмитро Плетенюк, който говори в ефира на "Канал 24".

Товарният трафик по моста практически е спрял, каза Плетенюк. Той смята, че една от възможните причини са техническите проблеми по конструкцията след серията от атаки. А другата причина е, че руснаците вероятно се опасяват от още удари, които биха могли допълнително да разрушат моста затова на практика вече са го изключили като логистика.

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