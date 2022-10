Лекар от детската болница в Киев е сред жертвите на руската атака

Оксана Леонтиева е била на път за работа, след като е оставила 5-годишния си син на детска градина, когато една от ракетите е ударила украинската столица.

"Колата ѝ изгоря до основи в центъра на Киев", съобщиха от болницата във Facebook.

🥀 A Russian missile killed Oksana Leontieva, a doctor at the "Okhmatdyt" Children's Hospital



On October 10, she was on her way to work and was in one of the cars that came under fire in #Kyiv.



Her 5-year-old son was left without parents, his father died 6 months ago. pic.twitter.com/qcNQcvK9gu