Льо Пен срещу Брюксел: Предлага Франция да спре плащанията към ЕС (ВИДЕО)

Марин льо Пен подкрепя намаляването на плащанията към ЕС. "Имаме идеи за спестявания – ще спрем да изпращаме 6 млрд. евро към Европейския съюз", каза льо Пен. "Току-що увеличихме приноса си към ЕС с 6 млрд. евро. Ако правителството няма идеи, ако не е способно да го направи - имаме много идеи за спестявания", добави тя. Изказването й е част от по-широката икономическа и евроскептична позиция.

Подобни позиции вече са изразявани от нея и партията ѝ. Тя многократно е призовавала да се ограничат плащанията към ЕС, за да се намали френският държавен дълг. Аргументът е, че Франция е нетен платец в бюджета на ЕС - внася повече, отколкото получава.

🚨 Marine Le Pen backs cutting payments to the EU



“We have ideas for savings — we will stop sending €6 billion to the European Union,” Le Pen said. pic.twitter.com/AGBGCmD28H — NEXTA (@nexta_tv) April 6, 2026

Припомняме, че при Brexit "британският Льо Пен" т.е. Найджъл Фараж обещаваше, че 350 млн. паунда седмично ще остават във Великобритания, ако тя излезе от ЕС - по линия на британските здравни вноски. Но когато излязоха резултатите от референдума, часове по-късно той се отметна от обещанието в интервю за ITV. Според официални данни, Великобритания никога не е изпращала чисто 350 млн. лири седмично в Брюксел - Фарадж не казваше за британската отстъпка (rebate) в бюджета на ЕС и средствата, които ЕС връщаше обратно в страната под формата на субсидии.