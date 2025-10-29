Литва обяви докога ще е затворена границата с Беларус

Литва реши да затвори сухопътните гранични пунктове с Беларус за един месец, съобщи местната медия Lrytas.lt, позовавайки се на постановление на правителството във Вилнюс. Отбелязва се, че преминаването през граничния пункт "Шалчининкай" ще бъде напълно преустановено, а минаването през "Медининкай" ще е ограничено. Само дипломати и лица, пренасящи дипломатическа поща, както и лица, преминаващи транзитно към или от руския ексклав Калининград, ще имат право да преминават.

Този режим ще важи до 30 ноември, гласи официалната информация.

Изключения

Гражданите на Литва, гражданите на страните от ЕС и чужденците, притежаващи временни разрешения за пребиваване и хуманитарни визи, ще могат да се върнат в Литва през граничния пункт "Медининкай".

Освен това - в изключителни случаи - други лица ще могат да преминават границата чрез посредничеството на литовското външно министерство.

Защо е затворена границата?

По-рано беше съобщено, че Литва е затворила два гранични пункта с Беларус, но точната продължителност на ограниченията не беше уточнена.

Литва затвори границата си с Беларус в отговор на многократни нарушения на литовското въздушно пространство от балони, пренасящи контрабандни цигари. Вилнюс определя това като „хибридна атака“ от страна на режима на диктатора Александър Лукашенко.

Миналата седмица летищата в Литва бяха затваряни четири пъти заради балоните, изстрелвани от Беларус и използвани за пренасяне на контрабанда. Това доведе до сериозни смущения – над 140 полета бяха засегнати, а повече от 20 000 пътници пострадаха от отменени, забавени или пренасочени полети.

