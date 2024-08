Лукашенко към Киев: "Няма заповед за война извън Беларус - само ако дойдете с лоши намерения"

На фона на съобщенията от Киев за засилващо се присъствие на беларуски военни по границата диктаторът Александър Лукашенко обяви, че няма да праща войски в Украйна.

„Не е имало заповед за война извън Беларус и няма да има такава. Ще воюваме само когато дойдат при нас с лоши намерения“, каза диктаторът, коментирайки кризата на беларуско-украинската граница, цитиран от опозиционната беларуска телевизия NEXTA.

Още: Странен обрат: Лукашенко поздрави украинците с Деня на независимостта

Lukashenka says he will not send troops to Ukraine



"There were no orders to go to war outside Belarus and there won't be any. We will only go to war when they come to us with bad intentions," said the dictator, commenting on the crisis on the Belarusian-Ukrainian border.… pic.twitter.com/7KL1188wvU