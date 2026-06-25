Лукашенко се гърчи пред губернатора на Московска област: Не искаме да воюваме с Украйна, но сме с Русия (ВИДЕО)

"Ако си мисли, че може да ни въвлече във война, трябва да разбере, че "качеството на войната" ще се промени мигновено". Това обяви беларуският диктатор Александър Лукашенко по адрес на украинския президент Володимир Зеленски. Лукашенко каза, че скоро е имал среща с представители на Зеленски и разказа повече, като призова нещата да се решат "по човешки" и "да се договорим по същество - война не ни е нужна", не било нужно и да се правят заплахи как ще има удари като в Русия. "Позицията ни е мир и само мир - но ще бъдем с Русия", добави той.

"Представителите на Зеленски бяха наскоро на това място. Казах им директно: "Момчета, кажете на вашия президент - ако той си мисли, че може да говори с нас така и след това да ни въвлече във война, трябва да разбере, че войната ще се промени мигновено. Това ще бъде съвсем различна война", каза Лукашенко на среща с губернатора на Московска област Андрей Воробьов. Беларуският диктатор отбеляза, че Минск е получил отговор от Киев, но не уточни какъв е той - Още: Премахнати или изключени: Релейните станции по украинската граница в Беларус замлъкнаха

"Между другото, получихме отговор: президентът и те разбират това. Така че, момчета, нека преговаряме. Трябва да преговаряме по същество. Няма нужда да вдигаме шум, няма нужда да викаме, няма нужда да се опитваме да ударим някого в лицето по руски и т.н. Нека го направим по хуманен начин. Разбираме какво е Русия и какво сме ние", добави Лукашенко.

Същевременно беларуският диктатор определи украинската армия, която би се била с неговата, като съствена от "трактористи" и "доячки". "И не ни тласкайте дотам, че Борис Вячеславович (бел. ред. - руският посланик в Беларус Борис Гризлов) режисира процес, за да ни въвлече във война. Руският президент и аз обсъждахме този въпрос хиляди пъти. Как можем да се борим срещу украинците, ако от другата страна са предимно териториални войски? Ще стреляме ли по тези трактористи, доячки и работници, които не искат да се бият с беларуси? Ние също не искаме да се бием с украинци. Така че, Андрей, само за да разберете, нашата позиция е миролюбива. Но във всяка ситуация ще стоим до Русия", подчерта Лукашенко.

⚡ Lukashenko said he met with representatives of Zelensky



The Belarusian leader summarized the dialogue roughly as follows:



“Guys, tell your president that if he thinks he can speak to us like that and try to drag us into the conflict, then the nature of the war will change… pic.twitter.com/fCyVGQuGdv — NEXTA (@nexta_tv) June 25, 2026

След това той започна да обсъжда ролята на Запада в руско-украинската война, наричайки Украйна "разменна монета в голяма игра".

"Разбираме какво може да се случи, ако Западът се намеси отново и спечели. Не говоря за Украйна. Каква Украйна? Не става въпрос за Украйна! Разбираме с кого се борим днес. Ако искат мир, нека преговаряме по същество. Нямаме нужда от война. Имаме достатъчно земя, достатъчно икономика и достатъчно проблеми. Така че, никаква конфронтация. Няма нужда да губим време тук. Украйна днес е разменна монета в голяма игра. Изобщо не става въпрос за Украйна. Знаете какъв е проблемът и кой в ​​крайна сметка с кого се бори", каза Лукашенко.

Belarusian leader Alexander Lukashenko claimed he recently met with representatives of Zelensky during a meeting with Belarusian officials. He said he conveyed a complaint over the Ukrainian president’s statements and warned that the nature of the war would “instantly change” if… pic.twitter.com/LaEzTECHTP — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 25, 2026

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