Мадяр: Ще арестуваме Нетаняху, ако дойде в Унгария

20 април 2026, 22:20 часа
Израелският премиер Бенямин Нетаняху ще бъде арестуван, ако пристигне в Унгария. Това обяви новоизбраният унгарски премиер Петър Мадяр. "Ясно дадох да се разбере, че Унгария възнамерява да остане член на Международния наказателен съд. Ако някой влезе на територията на държава, която е член на съда, и този човек е под заповед за арест, тогава той трябва да бъде задържан", обяви Мадяр.

Заповедта за арест на Нетаняху

Припомняме, че Международният наказателен съд в Хага издаде заповед за арест на израелския премиер Бенямин Нетаняху и бившия министър на отбраната Йоав Галант на 21 ноември 2024 година. Трима съдии от Камарата на първа инстанция на Международния наказателен съд (МНС) издадоха заповедите единодушно по обвинения в престъпления срещу човечеството и военни престъпления, за които прокурорът на съда Карим Хан твърди, че са извършени по време на войната срещу "Хамас" в Ивицата Газа.

Както Нетаняху, така и Галант ще подлежат на арест, ако пътуват до някоя от над 120-те държави, които са страни по МНС, т.е. са ратифицирали основополагащия документ на съда - Римския статут. Сред тези страни не са САЩ и Русия например. Израел също не е приел юрисдикцията на съда, като МНС настоява, че това е необходимо.

Елин Димитров Отговорен редактор
Бенямин Нетаняху Международен наказателен съд заповед за арест трибунал Хага война Израел Петер Мадяр
