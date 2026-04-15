Малък самолет се разби в Германия, има жертви

Двама души загинаха при катастрофа с малък самолет в Западна Германия, предаде ДПА, като се позова на властите в провинция Северен Рейн-Вестфалия. Самолетът се е разбил в гориста местност, недалеч от Кьолн, след като е излетял от летище близо до Аахен, съобщи кметът на община Хюргенвалд. Отломките от самолета са били открити от туристи.

Полицията заяви, че все още не е ясна причината за инцидента. Засега властите не са оповестили никакви данни за самоличността на жертвите.

Разследването по случая продължава.

Im Kreis Düren hat sich ein Flugzeugunglück ereignet, bei dem zwei Menschen gestorben sind. Das Wrack der Maschine wurde von Wanderern gefunden. https://t.co/emgDhPX8UC pic.twitter.com/rw4KIgARYP — Kölnische Rundschau (@KoelnischeR) April 14, 2026

Миналата година малък самолет се разби в терасата на жилищна сграда отново в Западна Германия, докато приближаваше летище в района, при което загинаха отново двама души.