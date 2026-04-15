Войната в Украйна:

Малък самолет се разби в Германия, има жертви

15 април 2026, 6:10 часа
Снимка: Pixabay
Двама души загинаха при катастрофа с малък самолет в Западна Германия, предаде ДПА, като се позова на властите в провинция Северен Рейн-Вестфалия. Самолетът се е разбил в гориста местност, недалеч от Кьолн, след като е излетял от летище близо до Аахен, съобщи кметът на община Хюргенвалд. Отломките от самолета са били открити от туристи.

Полицията заяви, че все още не е ясна причината за инцидента. Засега властите не са оповестили никакви данни за самоличността на жертвите.

Разследването по случая продължава.

Миналата година малък самолет се разби в терасата на жилищна сграда отново в Западна Германия, докато приближаваше летище в района, при което загинаха отново двама души. 

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова Отговорен редактор
Самолетна катастрофа Германия загинали малък самолет
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес