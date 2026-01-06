Мироопазващият контингент в Украйна може да се окаже два-три пъти по-голям от предвиденото (ВИДЕО)

Длъжностни лица от повече от 30 западни страни от така наречената „Коалиция на желаещите“ се срещат с украинския президент Володимир Зеленски, за да продължат да усъвършенстват предложението за мир, а една от големите теми остава мироопазващият контингент. Френският президент Еманюел Макрон заяви, че се надява да представи „конкретни ангажименти“ относно сигурността на Украйна след преговорите. Идеята е да се постигне яснота относно състава и разполагането на миротворчески сили в случай на прекратяване на огъня.

I have already arrived in France.

Today, there will be important talks here at the level of the leaders of the Coalition of the Willing, with the Secretary General of NATO, as well as a meeting with representatives of the American negotiating team.



Възможно е да бъдат пратени до 30 000 войници в Украйна

Някои официални лица твърдят, че в различните европейски страни се разпространяват различни числа относно размера на контингента. Те варират от 15 000 до 20 000, въпреки че някои се надяват, че броят на миротворците, които ще следят за сигурността в морето, въздуха и на сушата, ще бъде по-близък до 30 000, пише Радио "Свобода"/"Свободна Европа" (RFE/RL).

Към момента няма публикувани военни планове, но по-голямата част от войските ще бъдат предоставени от Франция и Обединеното кралство, които ще отговарят за сухопътните и въздушните компоненти. Турция ясно заяви, че ще поеме отговорността за сигурността на морските пътища в Черно море. Преди дни се появи публикация в германското издание Welt, в която се споменава числото от 10 000 до 15 000 миротворци: Франция и Великобритания готови да пращат войници в Украйна. Затишие на фронта (ОБЗОР - ВИДЕО).

Нерешени въпроси

В момента обаче не е ясно колко близо до линията на контакт ще бъдат потенциалните сили на "Коалицията на желаещите". Повечето европейски официални лица, с които журналистите от RFE/RL са разговаряли, смятат, че те ще бъдат разположени в западната част на Украйна, за да подкрепят и обучават украинските войски. Това означава, че ще са далеч от фронта. Москва обаче продължава да нарича "ескалация" всяко бъдещо разполагане на миротворци за следене на прекратяване на огъня.

Въпреки че очертанията на западното присъствие в Украйна постепенно се изясняват, остават няколко нерешени въпроса, по-специално правилата за употреба на сила и гаранциите за сигурност от страна на Съединените щати. Европейски служители казват, че американски военни може да присъстват „на място“ в невоенна роля, наблюдавайки спазване на примирие между Киев и Москва. Коалицията също така се надява, че Вашингтон ще продължи да предоставя „невидима“ подкрепа – особено в областта на логистиката и разузнаването.

Европейски дипломат признава, че един от въпросите, на които все още трябва да се отговори, е как да се реагира на евентуална руска атака след сключване на споразумение за прекратяване на огъня. „Все още обсъждаме дали да отвърнем на огъня, или да бягаме“, споделя той пред медията.

"Ново чувство на спешност"

Европейски официални лица казват пред RFE/RL, че след срещата на съветниците по национална сигурност през уикенда и събранието на военните лидери на 5 януари е възникнало „ново чувство на спешност“. Те се надяват, че срещата в Париж днес ще помогне за синхронизиране на позициите на САЩ, Украйна и други европейски страни.

Полският премиер Доналд Туск заяви, че ключови документи, които формализират съвместната позиция на САЩ и Европа по отношение на Украйна, могат да бъдат подписани във Вашингтон в следващите дни. В изявление преди срещата на „Коалицията на желаещите“ в Париж той каза, че не се очакват окончателни решения, но целта е да се обединят позициите на Запада. „Само такъв натиск може да принуди Русия да вземе насериозно примирието и мирните преговори“, смята полският лидер.

Polish PM Donald Tusk stated that key documents formalizing a joint U.S.-European stance on Ukraine could be signed in Washington in the coming days. Speaking ahead of the “Coalition of the Willing” meeting in Paris, Tusk said no final decisions are expected there, but the goal… pic.twitter.com/fo2dNvcl7o — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 6, 2026

