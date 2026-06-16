Войната в Украйна:

Може и малко да съм прекалил: Лукашенко се извини на Зеленски (ВИДЕО)

16 юни 2026, 11:08 часа 774 прочитания 0 коментара
Снимка: kremlin.ru
Може и малко да съм прекалил: Лукашенко се извини на Зеленски (ВИДЕО)

Може би прекалих малко, но това беше в отговор на неоснователните твърдения на Володимир Зеленски. С тези думи беларуският президент Александър Лукашенко обясни своето предишно рязко изявление в опит да се извини пред президента на Украйна Зеленски. Обяснението той направи в интервю за телевизионния канал "Ал Арабия", като добави, че не трябва да се очакват военни действия от страна на Беларус.

"Може би прекалих в някои отношения, но това беше в отговор на неговите [на Володимир Зеленски] безпочвени твърдения. "Имаме 500 цели, знаем къде е Лукашенко. Утре ще ударим с ракети и дронове." Замълчах. Дори всички се изненадаха, че замълчах. Разбирам: този човек е под такъв натиск, млад мъж, неопитен, не е военен. Може би нещо в главата му не беше наред. Замълчах. Но когато започнаха да ме заплашват, бях принуден да отговоря. 

Ако Владимир Александрович се е обидил, извинявам му се за тези думи. Може би не си е струвало, като се има предвид, че все пак той воюва. Може би не е трябвало да говоря толкова остро за това. Но, от друга страна, той трябва да разбере, ние имаме една приказка: "Както пееш, така ти пеят и отсреща." Трябва да сме внимателни, още повече той прекрасно разбира, още веднъж подчертавам, че от страна на Беларус и особено от моя страна не трябва да очаква някакви военни действия."

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Лукашенко добави още, че Зеленски "трябва да се успокои" и "да не провокира беларусите".

Припомняме, че украинският командир Роберт Бровди наскоро каза, запитан за заплахата откъм Беларус, че ако Минск реши да се включи във войната и атакува украинска територия, украинските военни вече са набелязали 500 цели там. След това Лукашенко рязко отговори, че Беларус има координатите на "много сериозна" цел в Украйна.

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Беларус Александър Лукашенко Володимир Зеленски война Украйна
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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