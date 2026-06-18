Московската рафинерия пак гори: Подпалените от Украйна руски петролни обекти нямат край (ВИДЕО)

Поредна нощ във вече петата година на бруталната пълномащабна война, която руският диктатор Владимир Путин отприщи срещу Украйна и пореден случай, в който руски петролни обекти горят след визита на далекобойните украински дронове. Този път става въпрос за района на Гуково, в Ростовска област - подпалена е петролна база. А освен това и по-важно в ранните часове на тази сутрин стана ясно, че Московската рафинерия в квартал "Капотня" също е отново уцелена - и то след като тази седмица вече беше поразена и Reuters потвърди, че е спряла работа.

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При атаката е поразена и поне една жилищна сграда в близост до рафинерията - макар че руската ПВО не бездейства и има видеокадри как поне един от украинските далекобойни дронове е свален. Изглежда атаката е извършена с дронове FP-1.

Кметът на Москва Сергей Собянин признава в официалния си канал в Телеграм, че има удар по рафинерията и "се предприемат мерки да се ликвидират последствията". Той съобщава за 33 свалени дрона и добавя, че в търговски център "Садовод" са регистрирани леки щети на една сграда.

Ростовска област

"Тази нощ донесе голяма скръб. Атака с дронове в град Гуково отне живота на един човек и рани няколко. Двама ранени бяха откарани в болница. Състоянието им е средно тежко. Освен това, дизелов локомотив беше повреден от атаката, а две търговски сгради се запалиха. Спешни служби работят на мястото на инцидента. Повече информация ще бъде предоставена допълнително" - с тези думи в официалния си канал в Телеграм губернаторът на Ростовска област Юрий Слюсар потвърди, че украинската атака е отново успешно - нещо, което се вижда на вече многото споделени в Телеграм видеокадри.

Руският опозиционен информационен телеграм канал ASTRA потвърди на база анализ данните от видеата, че петролната база в Гуково гори. Пожарът е възникнал в петролна база на улица "Карл Маркс". В открити източници няма точни официални данни за капацитета на петролната база в Гуково. Сателитни изображения на Google, направени през 2026 г., показват, че базата съдържа осем резервоара за съхранение, които могат да се използват за петролни продукти, и че през района преминават железопътни линии.

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