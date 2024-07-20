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Войната в Украйна:

Москва отново е под вода след порой (ВИДЕО)

20 юли 2024, 00:17 часа • 109 прочитания
Москва отново е под вода след порой (ВИДЕО)

Огромен порой удари руската столица Москва. Големи части от града са под вода.

Само за ден над столицата са се изсипали около 30% от месечната норма валежи. В руската столица вече е обявен оранжев код за тревога.

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Миналият месец градът отново се озова под вода. При порой на 13 юни отново беше обявен оранжев код, а стихията накара автобуси от градския транспорт да плуват по улиците. 

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Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Москва Порой Наводнение Русия поройни дъждове
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