Москва отново е под вода след порой (ВИДЕО)

Огромен порой удари руската столица Москва. Големи части от града са под вода.

Moscow goes underwater again



During the day, up to 30% of the monthly norm of precipitation fell on the capital. The Russian capital has already been placed on orange alert. pic.twitter.com/mHmsOKNGpZ — NEXTA (@nexta_tv) July 19, 2024

Само за ден над столицата са се изсипали около 30% от месечната норма валежи. В руската столица вече е обявен оранжев код за тревога.

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Миналият месец градът отново се озова под вода. При порой на 13 юни отново беше обявен оранжев код, а стихията накара автобуси от градския транспорт да плуват по улиците.