Москва се прицели и във военните сателити на НАТО, Китай помага. Руснаците са отрязани при Добропиля, но затягат обръча другаде (ОБЗОР - ВИДЕО)

Русия продължава да предизвиква и проучва способностите на страните от НАТО, вероятно като част от подготовката за евентуална бъдеща война между Москва и Алианса, гласи оценка на последните събития в Европа, изготвен от американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW). Едно от най-актуалните събития в тази връзка - началникът на Космическото командване на Обединеното кралство генерал-майор Пол Тедман заяви пред BBC, че Руската федерация се опитва да заглуши британските военни сателити с наземни системи всяка седмица.

Ролята на Китай

Тедман каза, че Русия „лети относително близо“ до британските спътници и се опитва да събира информация. Той отбеляза, че тази руска дейност е умишлена и се е засилила от началото на пълномащабната инвазия в Украйна. Тедман отбеляза, че Русия и Китай са тествали противосателитни оръжия и че Москва развива способността да разполага ядрени оръжия в Космоса. Той оцени, че Китай разполага с по-усъвършенствани способности, но Русия има по-голяма воля да използва своите противокосмически системи.

Още: Защо Путин увеличава атаките срещу Европа и дилемата на защитниците

Междувременно Киев обяви, че разполага с доказателства, че Китай е предоставил на Русия сателитни данни, които са били използвани за насочване на ракетни удари срещу Украйна, включително срещу съоръжения, използвани от чуждестранни компании. Това заяви на 4 октомври член на украинската служба за външно разузнаване. Олег Александров каза пред "Укринформ", че има доказателства за „високо ниво на сътрудничество между Русия и Китай при провеждането на сателитно разузнаване на територията на Украйна“. Според Александров целта е да се идентифицират стратегически цели за удари. "В същото време, както видяхме през последните месеци, тези цели могат да принадлежат на чуждестранни инвеститори", добави той. Александров не разкри допълнителни подробности за украинските цели, които според твърденията са били ударени с помощта на данни от китайски спътникови разузнавателни данни.

Снимка: Kremlin.ru

Пекин официално заявява неутралитет във войната на Русия срещу Украйна, но косвено подкрепя действията на диктатора Владимир Путин чрез продължаваща търговия и доставка на стоки с двойна употреба на Москва. В същото време бяха събрани и доказателства от журналисти и анализатори за това как китайците снабдяват руските сили с двигатели и други компоненти за дронове: Видеозапис изобличи Китай как помага на Русия с дронове срещу Украйна.

Германският министър на отбраната Борис Писториус също се оплака от нещо подобно като британския генерал-майор Пол Тедман. Той съобщи на 25 септември, че Русия е използвала два спътника Olymp-K за проследяване на германските военни сателити Intelsat. Също така добави, че Русия и Китай могат да заглушават, заслепяват, манипулират или кинетично да нарушават работата на сателитите.

Летището в Мюнхен съобщи на 4 октомври, че властите са го затворили в нощта на 3 срещу 4 октомври поради неопознати дронове, опериращи в близост – вторият случай за по-малко от 24 часа, в който аерогарата бе затворена по тази причина. Германското издание Bild съобщи на 4 октомври, позовавайки се на анонимни източници от службите за сигурност, че властите са установили, че неизвестните дронове, опериращи в близост, са военни разузнавателни апарати. Бил е засечен и мистериозен малък самолет, летящ в близост до склад за боеприпаси край Йевер на 3 октомври. Bild съобщи, че германските власти са арестували хърватин, пилотиращ дрон на около 700 метра от летището във Франкфурт на 3 октомври, и че три неизвестни дрона са прелетели над щаба на авиационната ескадрила на федералната полиция в Гифхорн на 2 октомври. Тези неизвестни въздушни нарушения в близост до критична германска инфраструктура се случват на фона на продължаващите опити на Русия да дестабилизира Европа и да подкопае сплотеността на НАТО, посочва ISW.

Още: "Няма повече" ли? Висшата военна академия на Русия ще създава командири на оператори на дронове (ВИДЕО)

Снимка: iStock

Основното летище на Литва също беше затворено късно на 4 октомври, след като бяха забелязани 13 "контрабандни" балона, летящи към мястото, съобщи литовската медия LRT. „Внимание: Въздушното пространство над летище Вилнюс е затворено до 4:30 сутринта“, се казваше в съобщение на онлайн страницата на летището. Летящи обекти са засечени в близост до Балтожи Воке, като се очаква прекъсването да продължи няколко часа, съобщи за LRT Вилмантас Виткаускас, директор на Националния кризисен център на Литва. Въздушното пространство на летището беше затворено, тъй като центърът прецени, че е опасно за самолетите да излитат и кацат в столицата. Балтожи Воке е град, разположен близо до Вилнюс. Самият Вилнюс се намира само на 25 километра от границата на страната с Беларус.

Неидентифицирани дронове предизвикаха затваряне на летища в Дания няколко пъти през последните дни. Наблюденията на дронове също така предизвикаха смущения в няколко други европейски страни, включително Германия, Норвегия, Нидерландия и т.н. Докато разследванията продължават, властите не изключват възможността дроновете да са руски.

Още: Цинизмът на Путин: Заплахи заради АЕЦ Запорожие и към НАТО. На руснаците им било болно за войната в Украйна (ВИДЕО)

Войната в Украйна: развитие на бойните действия

Повишение на активността на фронта отчита Генералният щаб на украинската армия. На 4 октомври е имало 188 бойни сблъсъка, което е с 29 повече спрямо 3 октомври. Руснаците са хвърлили 182 управляеми авиационни бомби (КАБ), като това е с 40 повече на дневна база. От хвърлените през изминалия ден авиационни бомби 28 КАБ са пуснати в Курска област, т.е. на руска земя – там, където малко след Великден руската армия уж победи окончателно, по думи на диктатора Владимир Путин. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 4373 изстреляни снаряда, като това е с 60 по-малко на дневна база. Руската армия е използвала 5857 FPV дрона, което е с около 400 по-малко спрямо предходното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

По традиция, най-горещо е в Покровското направление - там има 60 отблъснати руски пехотни атаки за денонощието, твърди украинската армия. Още 34 са станали в спомагателното Новопавловско направление. На трето място по интензивност на сраженията в рамките на 24 часа е Лиманското направление, където руските сили са атакували 19 пъти. По 12 нападения на силите на Путин е имало в три направления - в южната част на Слобожанския фронт (в района на Вовчанск и в посока Липци, Синелниково, Колодязно и Кутковка), в Северското направление (там всички атаки са отблъснати, твърди украинската армия) и в Торецкото направление.

Още: Стената от дронове срещу Русия скара ЕС. Украински лов на руски войници с FPV дронове (ОБЗОР - ВИДЕО)

Геолокализирани кадри, публикувани на 3 и 4 октомври, показват, че руските сили наскоро са напреднали в южната част на Покровск и в североизточните покрайнини на Красни Лиман (североизточно от Покровск).

155th Mechanized Brigade hits dacha claimed to house Russian soldiers in Pokrovsk, Donetsk Oblast@GeoConfirmed @UAControlMap



48.250692, 37.174481 (0:10 x 0:15)

src: https://t.co/xonTcg4BI3 pic.twitter.com/gLvzGhJmYc — Bielitz (@Bielitzling) October 4, 2025

От това направление има и публикувано видео, което показва как граничните войски на Украйна унищожават руска тежка огнеметна система TOS-1A "Солнцепек". Допълнителни удари в направленията Лиман, Торецк и Покровск са поразили руски военни, унищожили са превозни средства и са нарушили ключова логистична инфраструктура, твърдят украинците.

Border guards took out a high-value target: a Russian TOS-1A “Solntsepyok” heavy flamethrower system on the Pokrovsk front. Additional strikes on the Lyman, Toretsk, and Pokrovsk directions hit russian personnel, destroyed vehicles, and disrupted key logistics infrastructure. pic.twitter.com/menCsvOLf5 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 4, 2025

Още: Изненада: Виктор Орбан буквално се подигра със "слабата" Русия

Що се отнася до посоката при Добропиля, северно от Покровск, руските окупационни сили разглеждаха фронта там като начин да напреднат към Краматорск и Славянск, в опит да окупират цялата Донецка област. Руснаците обаче не бяха просто спрени - "вражеските сили бяха отрязани", заяви Иван Тимочко, председател на Съвета на резервистите на сухопътните сили на въоръжените сили на Украйна. В интервю за украинското радио той обясни, че руснаците са разчитали да напреднат към обкръжаването на Мирноград. В същото време са вярвали, че офанзива в посока Покровск ще им помогне да обкръжат и него, и Мирноград, след което да превземат Донецка област.

"В същото време не забравяйте за дейността на врага в посока Константиновка, която трябваше да сложи край на руската офанзива от изток, за да сигнализира за голямо напредване. Такъв е планът. Врагът със сигурност е концентрирал значителни сили, но факт е, че руснаците не са просто спрени, техните сили са сериозно разпръснати в района на Волное-Софиевка", твърди той, цитиран от УНИАН.

А вижте в какво се е превърнала Константиновка - видеото е на украинския лейтенант с позивна "Алекс", който поддържа канала "Офицер" в Telegram:

Главнокомандващият украинската армия ген. Олександър Сирски съобщи в Telegram, че в посока Добропиля ефективността на ударите по вражеските концентрации се увеличава и руската логистика се унищожава. "Общите загуби на нападателите през последните 24 часа възлизат на 47 души, 32 от които са безвъзвратно загубени. От началото на контраофанзивната операция в посока Добропиля руснаците са загубили приблизително 3520 души, 1988 от които са убити. Освен това 991 единици вражеско оръжие и военно оборудване са повредени или унищожени", отбеляза главнокомандващият на ВСУ.

Още: Терорът на Русия продължава: Удар по пътнически влак в Суми, десетки са ранени (ВИДЕО, СНИМКА)

Руските сили наскоро напреднаха по магистрала H-15 Донецк-Запорожие, югоизточно от Андреевка-Клевцово, т.е. североизточно от Великомихаиловка, показват геолокализирани кадри.

Освен това руснаците се движат към основната си цел по северния фланг на Лиман. Те са напреднали североизточно от Ставки, т.е. на юг от Колодяз.

Украинците пък успешно унищожават тяхна военна техника. Подразделение от 93-та механизирана бригада е унищожило четири руски артилерийски оръдия на фронта в Лиман. Три от тях са били скрити в укрепления, а четвъртото е стреляло активно. Вижте и видео:

Signum unit of 93rd Mechanized Brigade destroyed four Russian artillery pieces on the Lyman front. Three were hidden in camouflaged revetments, while the fourth was actively firing. pic.twitter.com/qSvqxRLVhE — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 4, 2025

Югоизточно от Лиман, при Ямпол, ситуацията е "стабилизирана", а "силите за отбрана разчистват остатъците от руските саботажни и разузнавателни групи, съобщи в Telegram ген. Олександър Сирски. "Подразделения на Специалните оперативни сили, подразделения на украинските сухопътни сили и Националната гвардия на Украйна провеждат удари и операции по претърсване в селото, за да идентифицират и унищожат остатъците от вражеските саботажни групи", отбеляза той.

Още: След атаката срещу пътнически влак: Украинският външен министър призова за "нови опустошителни санкции" срещу Русия (ВИДЕО)

Междувременно 475-ти отделен щурмов батальон „Код 9.2“ на Украйна твърди, че е спрял руското настъпление северно от Купянск. Използвайки комбинация от конвенционална огнева мощ и FPV дронове, подразделението се хвали, че нанася тежки загуби на руснаците - ВИДЕО 18+.

Геолокализирани кадри, публикувани на 3 октомври, показват, че руските сили наскоро са напреднали югоизточно от Северск. Руската 85-а моторизирана стрелкова бригада (3-та комбинирана армия, бивша 2-ра армия на Луганската народна република) пък е издигнала руски знамена в западната и северната част на Федоровка (югозападно от Северск), което показва, че руските сили наскоро са превзели населеното място.

Russian forces raised their flags in various positions around Fedorivka, Donetsk oblast.

📌: 48.768244, 38.041167

📌: 48.774001, 38.045213

📌: 48.762222, 38.053233

📌: 48.766616, 38.044255@UAControlMap @GeoConfirmed pic.twitter.com/cOcVusup1n — Road to Mars (@RoadtoMars9) October 4, 2025

Още: Да пробием САЩ с подкупи и шпиони, да смажем Европа: Руски депутат, търсен за убийство, ръси пропаганда (ВИДЕО)

"На тактическо ниво се наблюдава постоянен напредък - сто метра на ден в дадена посока вече е резултат", коментира в обзора си за седмицата руският военнопропаганден Telegram канал "Два майора". "Врагът съхранява силите си за контраатаки, включително с бронирани превозни средства, което непрекъснато забавя нашето напредване. Дроновете от всички видове и нашата способност да им противодействаме, играят ключова роля. Нашите сили напредват в Купянск (на север), близо до Юнаковка в област Суми, а в посока Краснолиманск Западната група отбелязва напредък през последните седмици, с тежки сражения близо до Константиновка, Мирноград и Покровск. Източната група методично и уверено пробива отбранителните линии в посока Днепропетровск и североизточната част на област Запорожие. На Запорожкия фронт врагът отдавна е концентрирал силите си близо до Степногорск, забавяйки нашето напредване", допълва каналът.

През изминалата нощ срещу Украйна отново имаше тежки руски нападения - припомнете си какво се случи: Руска атака срещу Украйна взе жертви и остави десетки хиляди без ток (ВИДЕО).