На фона на болезнения удар по военните ѝ самолети, Русия налага религиозен фанатизъм (ВИДЕО)

Пълната картина на масираната украинска атака с дронове по тези бази тепърва ще се изяснява – дотук руснаците твърдо отричат каквито и да е значими щети, прави го и популярният руски военен телеграм канал "Рибар", създаден от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук. Но ако се потвърди, че са ударени 3 Ту-95МС при една атака, това ще значи 5% загуба за руската военна авиация на тези много ценни стратегически бомбардировачи и би било огромен удар, коментира в дневния си анализ ISW – американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната. Тръстът напомня, че Русия има около 300 самолета "Сухой" в различни модели – точно с някои от тези модели Руската федерация извършва бомбардировки с авиационни бомби, които се оказаха едно от най-ефективните оръжия за руснаците на фронта в Украйна: F-16 ще трябва да ударят най-ефективното руско оръжие в Украйна (ВИДЕО)

Ясно е обаче друго – че един от дроновете, атакували Морозовск, е излъчвал "музикален поздрав" - свирил е мелодията на германската песен "Какво искаме да пием":

Among the drones which Ukraine launched against the Morozovsk air base in Russia was also this one. The music you hear hasn’t been added to the video, it is the drone with a speaker playing the German/Breton drinking song “Was wollen wir trinken” (what do we want to drink).… pic.twitter.com/UTELhmOxrd