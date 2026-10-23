Над 19 000 цивилни, сред които 762 деца, са загинали в Украйна от началото на войната

Повече от 19 хиляди украински мирни граждани, сред които 762 деца, са загинали от началото на пълномащабната руска инвазия в Украйна преди повече от четири години, съобщи изпълняващият длъжността главен прокурор на Украйна Антон Ковалски, цитиран от Ройтерс и БТА. В публикация в Телеграм Ковалски посочи, че само от началото на 2026 г. украинската прокуратура е потвърдила смъртта на 2960 мирни граждани, сред които 668 деца.

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На 23 октомври Русия напада украинската цифрова инфраструктура със същата интензивност, с която атакува нейната изтощена от войната енергийна мрежа, заяви днес премиерът на Украйна Сергий Корецки и призова правителствените агенции бързо да сформират екипи за киберсигурност.

Корецки каза, че Русия е поразила 10 центъра за данни в столицата Киев само през последния месец и предупреди, че броят на подпомаганите от изкуствен интелект атаки срещу държавните информационни системи и предприятия също се повишава. „Русия атакува нашата цифрова инфраструктура толкова систематично, колкото атакува нашия енергиен сектор“, заяви той. „Ключови цифрови агенции вече са способни да отблъскват атаки, използвайки изкуствен интелект“, добави Корецки. „Очаквам същото ниво на готовност от всяка държавна агенция и институция“, каза още той.

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Руските сили започнаха да нанасят удари по украинската енергийна инфраструктура, след като през лятната кампания разшириха обхвата на ударите срещу логистични и бизнес центрове, както и центрове за данни, посочва Ройтерс. Украйна също разшири обхвата на ударите си и започна да ги нанася не само по руската енергийна промишленост но и по гигантите в електронната търговия.

Засилването на руските атаки срещу Украйна идва в момент, в който Киев изпитва затруднения в отблъскването на балистични ракети и реактивни дронове, които се използват при тези атаки, както и недостиг на оръжия за противовъздушна отбрана. Някои от украинските способности за отбрана, както и способностите на бойното поле също така бяха затруднени от неотдавнашните ограничения в употребата на базираната в САЩ услуга за сателитен интернет „Старшийлд“.

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