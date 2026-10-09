Най-довереният човек на Зеленски е бил на тайно посещение в София

Началникът на кабинета на украинския президент Володимир Зеленски Кирило Буданов е посетил София и е останал в България около 20 часа, съобщава сайтът "Фактор". Информацията за визитата му поставя въпроси около твърдението на българския премиер Румен Радев, че София не е разговаряла с Киев за дроновите атаки срещу два кораба в българската икономическа зона на Черно море.

Тази сутрин бившият заместник-председател на ГЕРБ Цветан Цветанов публикува във Facebook своя снимка с Буданов, за която се предполага, че е направена в София. Българските власти не са съобщавали официално за посещението на украинския представител.

Не е известно с кого се е срещал Буданов по време на престоя си в страната и дали е разговарял с представители на българското правителство. Визитата му вероятно е била преди заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС) при президента Илияна Йотова. Още: Фрегатата "Верни" отново се отправя към мястото на атаката с дронове в Черно море

Именно след заседанието Радев отрече да е имало контакт между България и Украйна във връзка с атаките срещу двата кораба, въпреки че Зеленски беше заявил обратното. Българският премиер коментира думите на украинския президент с репликата: "Какво говори Зеленски си е за негова сметка".

В понеделник вечерта Зеленски съобщи, че военноморските сили на България и Украйна са обсъдили случаите с двата кораба, поразени в българската икономическа зона на Черно море. По думите му атаките са били извършени с руски дронове.

Радев определи руската версия като хипотеза и заяви, че е възможно да става дума и за украински дронове. Според него обстоятелствата около инцидентите тепърва трябва да бъдат изяснени.

Липсата на официална информация за посещението на Буданов оставя отворени въпросите дали българските власти са били запознати с визитата и дали са провеждани срещи на високо равнище. Ако украинският представител не е получил среща от българските власти, това също би породило въпроси на фона на заявеното желание на управляващите да установят всички факти около атаките срещу корабите. Още: "Трябва да разберем какъв е бил товарът": Експерти за евентуално замърсяване в Черно море заради взривените кораби

Буданов заминава за преговори в САЩ

От България Буданов ще се присъедини към украинската делегация за двудневни преговори в САЩ за войната на Русия срещу Украйна. Според Axios американските представители Стив Уиткоф и Джаред Къшнър ще обсъдят с украинската и руската страна възможностите за частично примирие, което да включва прекратяване на ударите по енергийната инфраструктура и в Черно море.

Изданието съобщава, че в Маями представители на администрацията на Доналд Тръмп ще се срещнат с украинска делегация и европейски представители, за да представят "нови идеи и предложения" за излизане от задънената улица в преговорите за прекратяване на войната.

Сред обсъжданите варианти е спиране на атаките срещу енергийната инфраструктура и превозите на зърно. Украйна вече е изразявала готовност за подобна договореност, но Русия засега не е показала значителен интерес към нея. Още: "Минимална вероятност за оцеляване": Експерт с анализ за съдбата на моряците от потопения с дрон кораб в Черно море

Украинската делегация, ръководена от Буданов, включва още директора на Службата за външно разузнаване Рустем Умеров, съветника на Зеленски Сергей Кислица и председателя на парламентарната група на "Слуга на народа" Давид Арахамия.

САЩ са поканили и съветници по националната сигурност от Великобритания, Франция и Германия, както и представители на НАТО и Европейския съюз.

Вашингтон търси дипломатически пробив

Освен възможностите за прекратяване на огъня, участниците ще обсъдят гаранциите за сигурността на Украйна и план за следвоенното възстановяване на страната. Още: "Войната ескалира, застрашен е и вносът на петрол за "Лукойл": Преслав Райков предупреждава за риск в Черно море

По информация на Axios Уиткоф и Къшнър са представили последните предложения на Тръмп и са получили допълнителни указания от него. Вашингтон се стреми да предотврати по-нататъшна ескалация през следващия месец и да постигне дипломатически пробив преди изборите за Конгреса на САЩ и настъпването на зимата.

Според изданието Уиткоф и Къшнър може да посетят Москва още в края на октомври за нови разговори с руския президент Владимир Путин.

Кирило Буданов оглави кабинета на Зеленски през февруари 2026 г. Преди назначението си той ръководеше украинското военно разузнаване в продължение на няколко години.