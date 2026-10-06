Най-популярният Z-канал за подпалените с дронове недалеч от Бяла кораби в Черно море: Акостирали са редовно в Украйна

"България обаче заяви, че ще проведе разследване, за да установи причината за инцидентите. Особено интересно е, че и трите кораба, обект на атаките през последните 24 часа, редовно са акостирали в украински пристанища на Дунав". Това е най-важното в публикация на популярния военнопропаганден телеграм канал "Рибар" за ударените с дронове два кораба във водите на изключителната икономическа зона на България.

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Припомняме, че вчера, 5 октомври, беше потопен друг кораб, но във водите на изключителната икономическа зона на Румъния. Корабът е турски, макар да не плава под турски флаг - а "Рибар" свърза дори технически в канала си публикациите за двата случая. Тези атаки не са извършени в български или румънски териториални води т.е. това би било оправдание на Русия да каже, че няма враждебни действия срещу страни-членки на НАТО.

Иначе в своята публикация "Рибар" описва атаката по-лаконично, без други коментари. Факт е, че това е поредната такава операция с дронове, която завършва с минимум щети и каквато не би имало, ако руският диктатор Владимир Путин не беше започнал пълномащабна война с Украйна - ОЩЕ: "България не само закъснява с мерки, но и върви в грешна посока": Проф. Тагарев след атаката в Черно море