Войната в Иран:

Най-популярният Z-канал за подпалените с дронове недалеч от Бяла кораби в Черно море: Акостирали са редовно в Украйна

06 октомври 2026, 10:42 часа 1076 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Най-популярният Z-канал за подпалените с дронове недалеч от Бяла кораби в Черно море: Акостирали са редовно в Украйна

"България обаче заяви, че ще проведе разследване, за да установи причината за инцидентите. Особено интересно е, че и трите кораба, обект на атаките през последните 24 часа, редовно са акостирали в украински пристанища на Дунав". Това е най-важното в публикация на популярния военнопропаганден телеграм канал "Рибар" за ударените с дронове два кораба във водите на изключителната икономическа зона на България.

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Припомняме, че вчера, 5 октомври, беше потопен друг кораб, но във водите на изключителната икономическа зона на Румъния. Корабът е турски, макар да не плава под турски флаг - а "Рибар" свърза дори технически в канала си публикациите за двата случая. Тези атаки не са извършени в български или румънски териториални води т.е. това би било оправдание на Русия да каже, че няма враждебни действия срещу страни-членки на НАТО.

Иначе в своята публикация "Рибар" описва атаката по-лаконично, без други коментари. Факт е, че това е поредната такава операция с дронове, която завършва с минимум щети и каквато не би имало, ако руският диктатор Владимир Путин не беше започнал пълномащабна война с Украйна - ОЩЕ: "България не само закъснява с мерки, но и върви в грешна посока": Проф. Тагарев след атаката в Черно море

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Рибар война Украйна ударени кораби Черно море
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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