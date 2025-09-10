"Не само гледаме, но и действаме сериозно": Българският еврокомисар за ескалацията в Полша (ВИДЕО)

"Нормално е разделението, но голяма част от групите приветстваха речта на Урсула фон дер Лайен. Европа трябва да е по-бърза, по-умна и повече Европа - да мисли за себе си, да подсилва отбраната си, сигурността си. Системните групи в ЕП изразиха подкрепа към този план на ЕК". Това коментира на брифинг пред българските медии българският еврокомисар Екатерина Захариева след края на дебатите около състоянието на Съюза, предава репортер на Actualno.com от пленарната зала на Европарламента в Страсбург.

"Посланието на председателят на ЕК беше - нормални са различията ни, но нека се обединим и да намираме бързи решения. Не изглежда добре тогава, когато има предложения за облекчаване на бюрократичните тежести и залежават доста дълго време, като не стигат до бизнеса", обясни още Захариева.

Полша

По повод непланираното включване в речта на Фон дер Лайен по темата с ескалацията на напрежението около навлизането на руски дронове във въздушното пространство на Полша и изразената солидарност от нейна страна, Захариева в качеството си на еврокомисар коментира:

"Не мога да предвидя какво е в главата на руските лидери, но тези провокации са постоянни и това не е първия път, в който нарушават въздушното пространство на държава-член на ЕС и НАТО. Именно затова е нужно общото подсилване на източните граници, защото те пазят нас и всички, които не граничат с Русия, Украйна и Беларус. По пакета SAFE българското правителство ще получи близо 3 милиарда за отбранителни способности", припомни тя.

На въпрос как Еврокомисията оценява потенциалната заплаха, Захариева уточни: "Гледаме сериозно на свалянето на тези дронове. Не само гледаме, но и действаме сериозно - за по-малко от 200 дни ЕК предложи много мерки за подсилването на сигурноста, като имаме 65% фокус върху европейските производители на оръжия. Също така механизма за привличане на 800 милиарда инвестиции в отбраната - това са посланията от днешната реч и важните акценти по темата колективна сигурност", каза тя.

