Невзрачен и с кофти прическа: Публикуваха архивни кадри на Путин от 90-те (ВИДЕО)

Чорлав, по потник или анцуг на различните кадри, Путин е много далеч от образа си на мачо, който в по-късни години внимателно изгражда. „Ето какъв беше Путин, преди да забогатее: лоша ветровка и лоша прическа“, пише колумнистът на The Guardian и експерт по Русия Люк Хардинг. По онова време Путин все още не е бил в състояние да контролира как е сниман, за да гради авторитет. Кадрите го показват какъвто е бил в действителност и определено не спомагат за напомпване на егото му.

ОЩЕ: Путин с невероятно заключение: Не можем да спрем войната, защото Украйна си прави контранастъпление (ВИДЕО)

„Най-впечатляващото е, че той се усмихва. Прилича на човек, а не на таласъма, в който по-късно се е превърнал,” коментира Хардинг.

Кадрите, публикувани от финландското издание Yle, показват моменти от две игри на тенис на маса. Видеата са аматьорски и вероятно Путин не е подозирал, че го снимат. Срещу него и Собчак играят бодигардовете на Собчак.

По време на това пътуване, което официално никъде не е било отразено, те са почивали във вила в Южна Финландия, собственост на компанията Thomesto, която е имала бизнес отношения с Русия. С Путин са били бившата му съпруга и дъщерите му, пише изданието.

ОЩЕ: Разкош за 31 млн.долара: Докато руските мобилизирани гинат на фронта Путин си ремонтира яхтата (ВИДЕО)

Archival videos of Putin from the early 1990s were published by Finnish broadcaster Yle



"A unique home archive shows how Putin spent his free time at a luxury villa in southern Finland during the collapse of the Soviet Union."



At the time, Putin was head of the foreign… pic.twitter.com/WJYX8pi1U4