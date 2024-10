Нови две руски дестилерии бяха поразени от украински дронове (ВИДЕО)

Поредна атака с дронове порази обекти на територията на Русия. Цел отново са дестилерии – това е продължение на случилото се в края на миналата седмица, когато бяха ударени 3 дестилерии.

За втори път е ударена дестилерията в село Красно, Воронежка област. Поне два безпилотни летателни апарата са поразили предприятието "Етанол спирт", в Новохоперски район: Украинска атака с дронове в Русия, ударени са дестилерии (ВИДЕО)

The Ethanol-Spirt distillery in Novokhopersk is burning. pic.twitter.com/OJjncrvlJS