Нови ПВО установки пазят резиденция на Путин. Руската армия уби свои войници, помисли ги за украинци (ВИДЕО, 18+)

12 април 2026, 20:44 часа 1017 прочитания 0 коментара
Снимка: Принтскрийн "Досье"
Седем нови установки за противовъздушна отбрана "Панцир" са се появили около резиденцията на руския диктатор Владимир Путин във Валдай, с което общият им брой достига 27. Това съобщава Радио "Свобода", което публикува сателитни снимки, показващи 

Според информацията от сателитните данни, на 17 март е започнало едновременното изграждане на 7 нови установки за системата за противовъздушна отбрана "Панцир" на територията на резиденцията на Владимир Путин във Валдай. Всички позиции "Панцир" (27) са разположени около резиденцията на Путин в два пръстена с голям и малък диаметър.

Още: Путин умира от страх, засилва още охраната си. Тръмп завижда и притиска Зеленски (ОБЗОР - ВИДЕО)

По-рано журналисти от разследващия проект на руската служба на "Радио "Свобода" – "Система" съобщиха, че сочената за любовница на Путин бивша шампионка по художествена гимнастика Алина Кабаева прекарва много време в резиденцията с предполагаемите синове на Путин и че там за него е построено точно копие на кабинета му в Кремъл.

Междувременно, украинската 24 бригада реши да провери на практика колко руснаците спазват т.нар. Великденско примирие. Те пуснаха напред в т.нар. kill zone (зона, в която FPV дронове поразяват всичко, което бъде счетено за заплаха) в своя участък на фронта руски военнопленници, с неутрални дрехи и бели знамена. Войниците обаче са убити от руснаците - собствените им другари биват поразени с FPV дронове. Украинската бригада заснема касапницата на видео, от дрон - ВИДЕО, 18+ можете да видите в социалната мрежа "Х", ако сте логнати в профила си, има и възрастово ограничение, за да видите кадрите.

Още: "Венец" на руското "великденско примирие": Разстрел на пленена украинска евакуационна група (ВИДЕО, 18+)

Ивайло Ачев Отговорен редактор
