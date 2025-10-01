Новият руски сценарий във войната за умове - за дроновете. Пожар в най-голямата северна руска рафинерия (ОБЗОР - ВИДЕО)

Войната в Украйна на първо място се разгоря на информационния фронт – с вълните от пропаганда, в които смесицата от ужасяващи лъжи и щипка истина се превърна в перфектната буря, посятото по инициатива на Кремъл разделение в Европа и България е видимо. Поредният епизод в тази също толкова жестока война, колкото е жестока и войната, водена с бомби, ракети, дронове и всякакви оръжия, се разигра през вчерашния ден.

Първият залп даде външното разузнаване на Руската федерация (СВР), водено от Сергей Наришкин. Наришкин беше единственият, който през 2022 година публично изрази известно несъгласие с визията на Путин Украйна да бъде нападната – плах опит, който руският диктатор смаза публично и унижи Наришкин. Сега СВР обяви, че в Полша се готвела провокация, с която Русия да бъде един вид натопена във враждебни действия – бойци от Руския доброволчески корпус и беларуския полк "Кастус Калиновски" да се представят за бойци от руски спецчасти и да извършат операция с дронове срещу цели в Полша (критична инфраструктура), след което да бъдат заловени и това да развърже ръцете на Стария континент за реакция. Цялата тази операция щяла да бъде реализирана от Главното разузнавателно управление на Украйна (ГУР) и от полските разузнавателни служби – заловените "фалшиви членове на руските спецчасти" щели да дадат и пресконференция.

Колко несъстоятелно звучи сценарият личи дори само от твърдението, че арестувани за такава акция щели да дават пресконференция – в рамките на западното правосъдие (а и това на изток) историята много-много не помни такъв случай. „Кремъл подготвя информационно почвата, за да обвини Украйна за бъдещи руски провокации и атаки срещу Полша или други страни-членки на НАТО“, смятат анализаторите от ISW (американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната. Путиновата визия е така да бъде всяван раздор и да отслабва западната помощ за Украйна.

Интересен поглед от украинския военен телеграм канал "Офицер", създаден и поддържан от украински лейтенант с позивна "Алекс", относно евентуален военен сблъсък между Русия и НАТО предвид новината, че в Естония се прехвърлят танкове "Ейбрамс" (Abrams) и БТР-и “Брадли“ (Bradley) към границата с Русия. Каналът се пита колко полза ще има от тях, ако нямат защита срещу дронове: "Ако все пак се стигне до пряка конфронтация между Руската федерация и страните от НАТО, то след масиран ракетен удар по планирани цели ще има буквално нашествие от рояци FPV дронове, които ще изядат цялата тази броня за няколко часа. След това ще има масиран танков пробив, защото в по-голяма степен руските танкове, които бяха спасени през последната година, се заделят точно с тази цел. В момента не виждам конкретни решения от съюзниците, базирани на опита от нашата война, дори не виждам движения в тази посока - за възприемане на този безценен опит. Европа, според класиците, предпочита нещо скъпо, сложно и супер технологично, но ограничено като количество. Този вектор на развитие на военно-промишления комплекс напълно остаря в руско-украинската война и изглежда, че някой все още не може да го разбере. Господа европейци, не е нужно много, за да натрупате опит - просто пратете ваши командири от ниво взвод-бригада на командния пункт на някое от нашите горе-долу нормални подразделения, някъде за месец-два - ще откриете много нови неща".

🇺🇲⚔️🇪🇪 #ESTONIA – US-made M1A1 Abrams main battle tanks (MBTs) have been transported as new deployment of #NATO's 🛡️ Enhanced Forward Presence via railway, in which the U.S. Army is part of the 2,200 🪖 #EFP servicemen. pic.twitter.com/Quq9oKarLd — OSINT Military Tracker (@OSINTMilTracker) September 28, 2025

Предупреждение и за Молдова – Кремъл се подготвя да подпали протести срещу резултатите от парламентарните избори там в края на ноември и потенциално да свали проевропейския молдовски президент Мая Санду, както и проевропейското молдовско парламентарно управление. Припомняме, че проевропейската PAS спечели отново пълно мнозинство, 55 депутати от 101 места в молдовска парламент. В рамките на 5 дни молдовската ЦИК трябва да предаде резултатите и анализ на изборите на Молдовския конституционен съд, а за 10 дни той трябва да потвърди или отхвърли валидността на изборите – Още: С 26% зад победителите: Проруският блок в Молдова свика протест, обяви победа и ще обжалва (ВИДЕО)

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Известен по-голям спад на военната активност в Украйна на дневна база отчита украинският генщаб. Съгласно официалните украински данни, на 30 септември е имало 155 бойни сблъсъка спрямо 176 на 29 септември. Руснаците са хвърлили 112 управляеми авиационни бомби (КАБ), като това е с 8 повече на дневна база. От хвърлените през изминалия ден авиационни бомби 28 КАБ са пуснати в Курска област, т.е. на руска земя – там, където малко след Великден руската армия уж победи окончателно, по думи на диктатора Владимир Путин. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 3931 изстреляни снаряда, като това е с около 500 по-малко на дневна база. Руската армия е използвала 5246 FPV дрона, което е с около 300 по-малко спрямо предходното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Operators of Ukraine’s @usf_army 412th Unmanned Aerial Vehicle Regiment destroyed four North Korean “Koksan” 170mm self-propelled guns in Luhansk and Zaporizhzhia. One strike was carried out jointly with other defense units. These long-range artillery systems were supplied to… pic.twitter.com/X7dULHLSUg — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 30, 2025

Покровското направление пак е най-тежко – 51 руски пехотни атаки са спрени там за последните 24 часа по официалните украински данни. Още 24 руски пехотни атаки е имало в съседното от юг Новопавловско направление. В Лиманското направление са станали 15 руски пехотни атаки, в Торецкото (с поглед към Константиновка и северния фланг на Покровск) – 14. Няма други направления на фронта, където да има двуцифрено число руски атаки през изминалото денонощие.

"Офицер" признава това, което във вчерашния ни обзор беше отбелязано и посредством геолокализирани видеокадри – украинската армия среща сериозни трудности в Ямпол, както и в Шандриголово, където руснаците вече развяват знамена, в северната част на селото. Същото пише и украинският оператор на военни дронове Станислав Бунятов в канала си в Телеграм – Шандриголово е под кръстосан огън, руснаците активно настъпват към Дробишево, за да поемат контрол над пътищата, водещи към Лиман. Руският военнопропаганден телеграм канал "Два майора" директно брои Шандриголово за превзето от руската армия, а руският военнопропаганден телеграм канал "Рибар" коментира, че руските успехи в Серебрянския горски парк позволяват напредък и постепенно завладяване на позиции, важни за фланговете на Северск – т.е. направлението южно от Лиман. Ако скоро бъде превзето село Звановка, може да почне директната атака срещу Северск, в рамките на няколко седмици, смята каналът, създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство капитан Михаил Звинчук. Иначе северозападно от Лиман текат още жестоки боеве - в районите на Карповка и Зарично.

Тази нощ Руската федерация е изстреляла 65 дрона клас "Шахед", "Гербер" и дронове-примамки по цели в Украйна. Свалени са 46 дрона, има записани директни удари от безпилотни летателни апарати на 6 места, съобщават украинските ВВС - традиционно те не посочват къде точно има поражения от руски въздушни удари. В ранната и по-късната вечер на 30 септември имаше руски въздушни атаки срещу Днипро и Харков. Руското военно министерство съобщава за 20 свалени дрона над руска територия тази нощ - има голям пожар в Ярославска област, в най-голямата руска рафинерия за Северна Русия "Ярославнефтеоргсинтез". Местните власти казват, че това не е следствие на атака с дронове, а произшествие от "технически характер". В сводката на руското военно министерство липсва информация за свалени дронове в Ярославска област, която е съседна на Московска област:

"Изглежда, че помпената станция "Суходолная" и друг петролопровод в далечината са били засегнати, като и двата пожара са започнали почти едновременно, коментира украинският телеграм канал Exilenova_plus на база данни от системата FIRMS на НАСА, която засича топлинни петна по повърхността на планетата. Помпената станция "Суходолная" е част от главния петролопровод "Куйбишев - Лисичанск".

