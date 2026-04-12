Новият световен ред на Тръмп и Путин: Какво представлява "невидимата" война, която вече започна?

Когато САЩ и Израел започнаха ударите срещу Иран на 28 февруари, светът вече беше във война. През последните две години се наблюдаваха повече войни – както вътре в държавите, така и между тях – отколкото през която и да е година след края на Втората световна война. Настъпи „нова нормалност“ на ескалиращ конфликт, пише Пол Поуст, доцент по политически науки в Чикагския университет, в статия за The New York Times.

Сега, докато войната в Украйна се проточва, а американо-израелската война срещу Иран е преустановена като част от крехкото прекратяване на огъня, сме свидетели на завръщането на друго нежелано явление на световната сцена: световната война. Два големи конфликта на различни континенти се превърнаха в театри на стратегическо съперничество между велики сили, отбелязва експертът.

Динамиката на всяка война пряко влияе върху другата и двете са довели до появата на подчинени държави. Макар комбинираният мащаб и интензивност на тези конфликти да са далеч от двете опустошителни световни войни от миналия век, те са възникнали от един и същ опасен рефлекс: съперничещите си нации разчитат изцяло на военната сила като основно средство за упражняване на власт.

Русия и Съединените щати влязоха във войната по различни причини. Владимир Путин се стреми да разшири териториалния си обхват и да си върне земи, които смята за част от сферата на влияние на Русия. Заявените цели на Съединените щати във войната срещу Иран варираха, но президентът на САЩ Доналд Тръмп последователно подчертаваше, че на Иран не трябва да се позволява да се сдобие с ядрени оръжия, пише „Вашингтон пост“.

И все пак и Путин, и Тръмп вярваха, че успехът ще бъде лесен и че целта им оправдава почти всяко ниво на насилие – дори ако то нарушава международното право. Само за няколко седмици конфликтите в Украйна и Иран се превърнаха в израз на продължаващата конкуренция между великите сили. И в двата театра на военните действия Русия и Съединените щати подкрепят взаимно противниците си. Съединените щати продължават да предоставят на Украйна оръжия, разузнавателна информация и планове за борбата ѝ срещу Русия, докато Русия, според съобщенията, е направила същото за Иран, предоставяйки информация за цели и карти на американски военни позиции, както и изпращайки дронове до Техеран. Въпреки че Съединените щати и Русия не стрелят директно една по друга, силите всъщност са заредили и насочили оръжията, от които другите стрелят.

Всяка война е повлияла на другата

Шокът върху световните цени на петрола, причинен от затварянето на Ормузкия проток от Иран, се оказа финансова печалба за Русия, както чрез по-високите цени на собствения ѝ петрол, така и чрез облекчаването на санкциите върху този петрол от администрацията на Тръмп, която отчаяно се опитва да намали световните цени.

Докато вниманието и ресурсите са насочени към Иран, Русия започна пролетна офанзива, насочена към консолидиране и разширяване на териториалните си придобивки в Украйна. Междувременно Украйна предложи на САЩ и арабските страни, обект на атаки от Иран, своя опит в защитата от дронове, придобит в борбата срещу Русия.

И двата конфликта включват други държави

В Украйна военните усилия на Русия отдавна се подкрепят от икономическа и техническа помощ от Китай, директни дарения с човешка сила от Северна Корея и дронове от Иран. Европейските съюзници играят все по-важна роля във въоръжаването на Украйна, като дори поемат водеща роля в тези усилия през последната година.

Въпреки че страните от НАТО не отговориха на призива на Тръмп да помогнат за запазването на отворения Ормузки проток, миналия месец контролираните от НАТО противоракетни отбранителни системи прихванаха ирански ракети, насочени към Турция. Ирански ракети, насочени към няколко държави от Персийския залив, въвлякоха тези страни в конфликта, докато Израел атакува Хизбула в Ливан, а подкрепяните от Иран хути в Йемен изстреляха ракети по Израел.

Първата и Втората световна война включваха милиони войници от великите сили, сражаващи се директно помежду си, което доведе до милиони смъртни случаи. Но не всички световни войни ще изглеждат като тези две катастрофални събития. Всъщност тези събития дори не бяха Първата или Втората световна война.

Седемгодишната война от средата на 18 век и Наполеоновите войни от началото на 19 век също са глобални борби, състоящи се от отделни войни на различни континенти, включващи велики сили, които или са водили пряко, или са координирали действията си между конфликтите. Седемгодишната война (1756–1763) е поучителна за разбирането на значението на световната война, както тя се разиграва днес. Войната се води предимно в Европа, като от едната страна са Великобритания и Прусия, а от другата – Франция и Австрия. Тъй като Великобритания и Франция притежават глобални империи, боевете се разпространяват на няколко континента. Това е и време, когато държавите активно използват военна сила, за да утвърдят националната си мощ.

Някои твърдят, че Студената война е била световна война. Разбира се, идеята, че Студената война е била „студена“, е подвеждаща: това е период на интензивен конфликт, който е засегнал много части на земното кълбо. Но на конфликтите от Студената война им е липсвала взаимосвързаността и едновременността, които виждаме днес в Европа и Близкия изток.

И, което е важно, суперсилите по това време са били предпазливи в използването на военна сила, което е ограничавало действията им – до голяма степен поради ядрените арсенали, които са трупали. Днес както Путин, така и Тръмп демонстрират лекомислие към използването на военните средства за постигане на целите си – и по-голямо безразличие към последствията, както икономически, така и социални.

Войните в Иран и Украйна са част от глобално събитие

Анализът на взаимосвързаността на войните показва необходимостта лидерите да мислят глобално в зараждащия се многополюсен свят, където силите се борят за контрол над региони или сфери на влияние, заяви експертът. Конфликт в един регион почти сигурно ще се пренесе в друг.

Ресурсите, посветени на една борба, могат да означават по-малко ресурси за друга, подкопавайки усилията за възпиране на заплаха или за предоставяне на помощ на съюзник в нужда. Непризнаването на глобалния обхват на проблемите със сигурността е именно начинът, по който държавите могат да се изместят от ограничена война по избор към глобална война, която не са планирали.

Миналата година отбелязахме 80-годишнината от края на Втората световна война. Опустошението от този конфликт остава безпрецедентно и трябва да се надяваме, че ще остане такова. Дори никога повече да не преживеем глобален конфликт от такъв мащаб, въпреки това сме свидетели на завръщането на ерата на световната война.