"Обидни и откровено ужасяващи": Британският премиер бесен на Тръмп заради твърденията му за Афганистан (ВИДЕО)

Британският премиер Киър Стармър е бесен на американския президент Доналд Тръмп за „обидните и откровено ужасяващи“ забележки, които американският президент е отправил спрямо неамериканските войски, служили в Афганистан. В най-острия си упрек досега към Тръмп, премиерът беше силно критичен към твърдението му, че войските на НАТО в Афганистан „са останали малко извън фронтовата линия“. Припомняме, че общо 1160 войници от коалицията, които не са от САЩ, бяха убити в Афганистан, а хиляди други бяха ранени, някои от които получиха животопроменящи наранявания. Общо 457 британски войници загинаха в битки редом с американските сили. Фактът, че Тръмп небрежно омаловажи тези жертви, предизвика изблик на гняв и всеобщо осъждане.

„Нека започна с отдаването на почит на тези 457 наши военни, които загинаха в Афганистан. Никога няма да забравя техния кураж, смелостта им и саможертвата, която направиха за страната си. Много други бяха ранени, като някои останаха инвалиди за цял живот. Затова смятам, че забележките на президента Тръмп са обидни и откровено ужасяващи и изобщо не съм изненадан, че тези изявления предизвикаха болка на близките на убитите и ранените“, заяви ядосано Стармър.

We will never forget the sacrifices of those who served in Afghanistan. pic.twitter.com/kueDIF1KOu — Keir Starmer (@Keir_Starmer) January 23, 2026

С подобни обидни забележки, следвани от заплахи за санкции и инвазии в съюзник на НАТО, така наречените специални отношения между САЩ и Великобритания бързо се превръщат в токсични, пише SkyNews. За министър-председател, чиято първа работа е сигурността на тази нация и народ, обидата на въоръжените му сили от колега лидер е удар под косъм и ми казаха, че г-н Стармър е искал да изясни позицията си и да се застъпи за въоръжените сили на Обединеното кралство.

Досега той бе осъждал коментарите или действията на Доналд Тръмп само като погрешни. Това обаче се промени в петък, след като той остро разкритикува Тръмп и предложи президентът на САЩ да се извини. Все по-хаотичното и необичайно поведение на Тръмп не остави на сър Киър друг избор, освен да се откаже от подход на „сдържане на Тръмп“ и да го критикува.

„Пълни глупости“

Полковник Стюарт Тутал, който командваше първото британско подразделение, изпратено в провинция Хелманд в Афганистан, нарече коментарите на Доналд Тръмп „пълни глупости“.„Едно е да си разочарован, защото НАТО може да не инвестира както трябва или западните държави може да не инвестират както трябва“, каза той пред Sky News.

„Но е напълно погрешно да се прави каквато и да е връзка и да се опитваме да омаловажаваме ангажимента на британските въоръжени сили или на останалите членове на НАТО в случилото се в Афганистан“, каза още Тутал.

