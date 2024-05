Още помощ за Украйна: Литва дава мобилни радари за въздушното пространство

Това заяви литовският президент Гитанас Науседа, съобщи „Киев Индипендънт“, цитиран от БГНЕС.

По този начин Литва се присъедини към съюзническата коалиция, подкрепяща способностите за противовъздушна отбрана на Украйна. Още: Литва привика руския посланик заради обявените за издирване литовски политици

Инициативата, ръководена от Германия, Франция и САЩ, стартира в средата на февруари, като тогава към нея се присъединиха 15 държави.

Приблизителната дата за доставка на радарите в Украйна, както и размерът на литовския принос, не бяха уточнени.

„Военната подкрепа за Украйна е от решаващо значение. Украйна се нуждае от оръжия, а не от обещания. Нека да изпълним обещанията", написа Науседа в социалната мрежа X.

Glad to announce that 🇱🇹 Lithuania joins the Air Defence Capability Coalition led by 🇩🇪,🇫🇷&🇺🇸. We will contribute by providing 🇺🇦 with mobile air surveillance radars.



Military support to #Ukraine is crucial. 🇺🇦 needs weapons, not promises. Let's walk the talk.