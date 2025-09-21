Оставащото в тестето карти за Украйна. Украински военен експерт противоречи на Зеленски за фронта (ОБЗОР - ВИДЕО)

САЩ планират да отрежат част от военната помощ, която оказват на Латвия, Литва и Естония – такова предупреждение са отправили служители на Пентагона към дипломати от ЕС в края на август, 2025 година. Един от отправилите предупреждението е бил Дейвид Бейкър – той е казал на европейците, че американският президент Доналд Тръмп иска Европа да се грижи за сигурността си повече сама и американската армия щяла да погледне към други приоритети, например защита на границите на САЩ.

Reuters публикува новината, като заложи на акцент, че някои европейски дипломати са казали на американците, че така ще окуражат руския диктатор Владимир Путин – и предвид дроновете в Полша и МиГ-овете в естонското въздушно пространство сега те са били прави - Още: Щом нарушават въздушното пространство, може да бъдат сваляни: Чешкият президент и литовски министър за руските изтребители

"След като месеци наред Доналд Тръмп играше като посредник за някои от най-трудните конфликти в света, той до голяма степен се оттегли от дипломацията през последните седмици. Американският президент позволи и в някои случаи оказваше натиск върху съюзниците си да поемат водещата роля, давайки само далечни обещания за помощ от САЩ. Но през лятото се появи един различен Тръмп. Той бомбардира ключови ядрени обекти на Иран в подкрепа на Израел през юни. На конференция на НАТО в Холандия по-късно същия месец той посочи, че ще изпрати нови системи за отбрана "Пейтриът" в Украйна. През юли той засили заплахите си за санкции и мита, насочени към Москва. Сега, според някои анализатори, Тръмп се завръща във форма. Аарън Дейвид Милър, ветеран-дипломат и старши сътрудник във Фонда за международен мир на "Карнеги", смята, че Тръмп може би просто е осъзнал, че конфликтите са много по-трудни за разрешаване, отколкото си е представял. "Той не се интересува да прави каквото и да било, освен ако не види, че разходът на усилия и политически капитал ще си заслужава", каза Милър" - обобщението на Reuters за външната политика на САЩ относно войната в Украйна.

Но и предупрежение – все още Тръмп не прави нищо крайно, макар че опциите му да окаже натиск на Кремъл са отворени. А мнозина в Европа се опасяват, че умерената американска реакция ще окуражи Путин – точно както са изразили опасения в края на август, с новината, че САЩ ще намалят военната помощ за Прибалтика.

В свой материал Bloomberg посочва на база източници в Кремъл, че според Путин ескалацията на въздушните удари в Украйна ще принуди най-после Киев да търси мир и то по руските условия. Путин вярва, че Тръмп няма да направи нещо кой знае какво повече, за да подсили Украйна. Руският диктатор смята да продължи да се цели в енергийната и критична инфраструктура на Украйна и изобщо не е повлиян от досегашния подход на Тръмп да се търси мир в Украйна. Според ISW (американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната), възможно е течът на информация към Bloomberg да е контролиран от Кремъл, за да се налага руският наратив, че руската военна победа в Украйна е неизбежна и е по-добре "навреме" украинците да се предадат. "Акцентът на кремълските източници, че има неспособност на администрацията на Тръмп да повлияе на вземането на решения от Путин вероятно е опит руснаците да се възползват от напрежението между САЩ и ЕС и да се всеят допълнителен раздор между западните съюзници. Кремъл отдавна се стреми да раздели американските и европейските поддръжници на Украйна, за да отслаби сплотената западна подкрепа за Украйна и засили тази кампания след встъпването в длъжност на Тръмп през януари 2025 г.", коментира ISW, като добавя още, че Путин вероятно иска със статията в Bloomberg да повлияе психологически, че идва зима и Украйна ще стои на тъмно и студено.

Интересен щрих в цялата игра на тронове е и днешният обзор на руския военнопропаганден телеграм канал "Два майора". В него изрично пише следното – Русия и Европа се готвят за голяма война помежду си, като се казва, че в рамките на учението "Запад 2025" руската армия отработила сценарии „за настъпателни операции“, за да се демонстрира готовност, ако ЕС влезе във войната в Украйна. Но и още: "Докато в началото страните от НАТО искрено се страхуваха от ядрен отговор от Москва, повече от 3 години празни изявления от нашите говорители, които дори нямат право на глас по ядрените въпроси, на практика обезцениха този фактор".

Мерките срещу руския петрол и задъхващата се руска армия

Тръмп иска от Европа повече мита – специално за Китай, но за ЕС е по-лесно да действа със санкции, а и въпросът е Китай е политически много щекотлив за Стария континент, който е много обвързан с китайската икономика. Все пак, Bloomberg публикува информация, че Брюксел мисли да използва митата като инструмент срещу руския петрол, идващ по петролопровода "Дружба". Това съоръжение захранва Унгария и Словакия. За приемане на мита, ЕС се нуждае от квалифицирано мнозинство, а не абсолютно единодушие, както е със санкциите.

Същевременно, руски канали в Телеграм вече правят сметка за успешните украински въздушни атаки срещу обекти на руската петролна индустрия. До 20-ти септември те са вече 15, а толкова бяха за целия август. Командирът на украинските сили за безпилотни системи Роберт Бровди (Мадяр) написа на 28 август, че капацитетът на Русия за рафиниране на петрол е намален с 21% за 2 седмици. Всичко това се вижда – в Русия се усеща недостиг на горива, има прекъсвания на руски доставки на петрол и горива през Черно море и Балтийско море. След вчерашната поредна гореща нощ за руските рафинерии, украинското издание "Бабель" съобщи на база свои източници в Службата за сигурност на Украйна (СБУ), че с далекобойни дронове са атакувани редица станции по петролопровода Куйбишев – Тихорецк. Поразени са две станции, там са избухнали пожари - "Зензеватка" и "Совхозная-2". Ударена е и контролната станция "Самара", работата ѝ е спряна. Рафинерията в Новокуйбишевск, област Самара, която също беше поразена и по геолокализирани данни е ударена една от инсталациите за преработка на суров петрол, рафинира 8,8 млн. тона „черно злато“ годишно - Още: Война на дронове: В Русия горят рафинерии, в Украйна - жилищни сгради (ВИДЕО)

Russian channels are sounding the alarm over Ukraine’s intensified drone campaign targeting oil and gas infrastructure. With 15 recorded strikes by September 20, already surpassing August’s total, refineries, fuel depots, and pumping stations across Russia are under sustained… pic.twitter.com/VgFIiTbkdo — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 20, 2025

Ukraine’s Unmanned Systems Forces also confirm striking two major Russian oil refineries overnight: Novokuybyshevsk and Saratov. Both are critical to fueling Russia’s military and process over 16 million tons of oil annually. Explosions and fires followed the deep strike. Impact… pic.twitter.com/gfjNQU383C — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 20, 2025

И още новини, които звучат зле за Русия – през второто тримесечие на 2025 година Русия е успяла да набере с професионални договори за армията си 37 900 войници, съобщава лейтенант Андрий Коваленко в официалния си канал в Телеграм. Коваленко е ръководител на Центъра за борба с дезинформацията към Съвета за сигурност на Украйна. Това е най-ниското ниво за тримесечен период за последните 2 години. За сравнение, през второто тримесечие на 2024 година са набрани 92 800 войници за руската армия. Коваленко казва още – невинаги има достатъчно нови руски войници, за да покрият седмичните загуби в жива сила на руската армия в Украйна. "Два майора", чийто дневен обзор е цитиран по-горе, отчита 3 години от т.нар. частична мобилизация в Русия и признава, че мобилизираните тогава още не могат да бъдат уволнени, защото имало да се извършват мащабни настъпателни операции – затова имали избор: или да стават професионални войници, с договор с руското военно министерство, или да бъдат прехвърляни директно във фронтовите части.

По отношение на руската армия, ISW напомня – Путин продължава да поставя на руската армия задачи, които тя не е способна да изпълни така, както руският диктатор иска.

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Интензивността на бойните действия в Украйна отново намаля на дневна база, но като цяло е ясно, че военната активност там си остава висока. На 20 септември, по данните на украинския генщаб е имало 151 бойни сблъсъка. Това е с 14 по-малко спрямо 19 септември. Руснаците са хвърлили 120 управляеми авиационни бомби (КАБ), което е с 34 по-малко на дневна база. От хвърлените през изминалия ден авиационни бомби 15 КАБ са пуснати в Курска област, т.е. на руска земя – там, където малко след Великден руската армия уж победи окончателно, по думи на диктатора Владимир Путин. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 4785 изстреляни снаряда, като това е с около 30 повече на дневна база. Руската армия е използвала 6322 FPV дрона, което е с около 200 повече спрямо предходното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Too many friends lost their lives defending Ukraine and peace in Europe.



This is how Myrnohrad, Donetsk region looks like right now, this is how European cities will look like if Ukraine falls. pic.twitter.com/tPtGazbduL — ✙ Constantine ✙ (@Teoyaomiquu) September 20, 2025

Today is Kostiantynivka Day.



Now the city is largely destroyed by Russian strikes and continues to be demolished every day – despite the fact that civilians still remain there. The video shows Kostiantynivka as it is today. pic.twitter.com/8uorb9hrJx — 93-тя бригада Холодний Яр (@93OMBr1) September 20, 2025

Пак Покровското направление е основен фокус – 52 отбити руски пехотни атаки за последното денонощие според официалните украински данни. Още 22 руски пехотни атаки са спрени в съседното от юг Новопавловско направление. По 15 руски пехотни атаки са станали в Лиманското и Торецкото направление.

На Покровському напрямку воїни групи "Wolfborn" 1-го загону 144-го центру ССО успішно зачистили будівлю депо,в якій закріпилися штурмовики росіян, та взяла в полон дев'ять ворожих солдат.Після тривалого розбору промки артилерією та дронами pic.twitter.com/jy8MSdfmwE — Мисливець за зорями (@small10space) September 20, 2025

(КАРТА) Украинският президент Володимир Зеленски потвърди данните, че в Купянск положението става много горещо и обяви, че украинската армия предприема действия да изчисти руските щурмови групи, които са навлезли в града. За последното денонощие украинският генщаб е регистрирал 4 руски пехотни атаки в Купянското направление. "Водят се ожесточени боеве в северните и северозападните части на Купянск. Противникът се опитва да заобиколи Купянск възможно най-дълбоко, предимно от запад и северозапад (в посока Радковка - Мирно), през магистралата Чугуев - Купянск, както и да поеме контрол над района Мала Шапковка - Велика Шапковка - Кондрашовка - Тищенковка, което според руското командване вероятно ще спомогне за укрепване на позициите на техните щурмови групи в самия град. Има малки руски щурмови групи в района на стадион "Спартак", до улица "Довгалевска". Противникът активно използва значителното си предимство в броя на боеспособната пехота, организирайки и провеждайки множество опити да пробие в няколко района едновременно. Руснаците водят бойни действия на десния бряг на река Оскол предимно с пехота, тъй като прехвърлянето на тежко въоръжение от левия бряг все още остава трудна логистична задача за тях", обобщава украинският военен анализатор о.з. полковник Константин Машовец в нов свой анализ.

За Лиманското направление Машовец вижда доста негативно развитие на ситуацията за украинската армия. Той смята, че руската армия може да пробие северозападно от Лиман, да стигне чак до река Северски Донец и линията Ярова – Новоселовка – Дробишево. Стане ли това, падането на Лиман е почти неизбежно, казва Машовец, който предупреждава, че и фронтално от изток срещу Лиман, и от южна посока нещата не стоят добре, текат тежки битки при Ямпол.

Същевременно Машовец не е съгласен и с оценките, казани от Зеленски за северния фланг на Покровск, в мининаправлението към Добропиля и "контанастъплението" там. Ситуацията е трудна, украинската армия още не може да обкръжи руските части, достигнали до Родинско. Украинското настъпление от Володимировка към Новоторецко е спряло. Все още може да бъдат обкръжени руснаците и то в по-голям район – от Казенни Торец от юг до Володимировка – Новоторецко на север, но засега руските сили противодействат и се прегрупират - Още: Зеленски: Продължаваме контраофанзивата, върнахме си 330 кв. км територия в Донецка област

За Новопавловското направление т.е. т. нар. кръстопът на Донецка, Днепропетровска и Запорожка област, Машовец казва следното – Новониколаевка и Новоивановка още не са под пълен руски контрол, но ситуацията е по-опасна, отколкото в Покровското направление. В това направление руснаците имат повече войници и техника от украинските сили, предупреждава украинският експерт, като допълва, че заради това в украинската отбрана има пукнатини като покриване на терен и руските сили се възползват да минават напред. "Има само един начин обективно да се предотврати настъплението на противника - да се открият и унищожат вражеските щурмови групи навреме, или в самия момент на тяхното проникване, или дори преди него", казва Машовец – защото след това няма достатъчно украинска пехота, за да прочиства вече напреднали в тил малки руски щурмови групи.

