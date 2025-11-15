Войната в Украйна:

Освен рафинерията в Рязан - украински удар срещу две ключови за Русия цели (ВИДЕО)

15 ноември 2025, 16:19 часа 719 прочитания 0 коментара
Освен рафинерията в Рязан - украински удар срещу две ключови за Русия цели (ВИДЕО)

След поредната нощ на атака с дронове във войната в Украйна и след като по първоначални данни беше ударена нефтопреработвателна рафинерия в руския град Рязан - украинските въоръжени сили потвърдиха, че са ударили именно рафинерията „Рязански“. Освен нея украинските сили са се съсредоточили и срещу радарната станция „Небо-У“, както и срещу руски военен ешелон. С други думи става въпрос за украински удар срещу три ключови за Русия и войната й в Украйна цели, съобщи РБК - Украйна. 

Рафинерията в Рязан

Според военните, украинските подразделения са нанесли удари по Рязанската нефтопреработвателна фабрика, която произвежда бензин, дизел, втечнен газ и около 840 000 тона авиационен керосин ТС-1 годишно.

Той се използва от руските Въздушно-космически сили. На територията на завода са регистрирани множество експлозии и мащабен пожар.

Радарна станция 

Освен това, въоръжените сили на Украйна са унищожили радарната станция „Небо-У“ във временно окупираната територия на Крим, една от ключовите руски системи за радарно наблюдение.

"Вражеска жива сила"

Също така, в района на Токмак в окупираната част на Запорожка област е ударен руски военен ешелон, а край Вовчанск във временно окупираната територия на Харковска област е ударена концентрация на вражеска жива сила. Информацията за руските загуби се уточнява, пише РБК - Украна.

„Отбранителните сили продължават да предприемат всички мерки за подкопаване на военно-икономическия и настъпателен потенциал на руските окупатори и да принудят Руската федерация да прекрати въоръжената агресия срещу Украйна“, заяви Генералният щаб на украинската армия. ОЩЕ: Украински дронове атакуваха Рязан, явно пак гори местната петролна рафинерия (ВИДЕО)

Деница Китанова
