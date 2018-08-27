Отровеният с "новичок" Чарли Роули отново се бори за живота си

Отровеният с нервнопаралитичното вещество новичок Чарли Роули отново е в болница и се „бори за живота си”, съобщава в. „Метро”. 45-годишният мъж от Еймсбъри е развил менингит, който може да бъде изключително опасен, в резултат на oтравянето.

Партньорката на Роули, 44-годишната Доун Стърджис не успя да се пребори с отровата и почина. Двамата бяха намерени през юли в безпомощно състояние в дома си в Еймсбъри – градче разположено в непосредствена близост до Солсбъри, където в началото на годината с новичок бяха отровени бившият руски агент Сергей Скрипал и дъщеря му Юлия. Пострадал от "Новичок" отново влезе в болница Отровеният с с нервно-паралитичния агент "Новичок" Чарли Роули отново е в болница, тъй като се чувствал напълно сляп, пише Gurdian. Ин... Прочети повече Според разследващите Даун се е oтровила, след като се напръскала с флакон, съдържащ отровния агент, мислейки, че използва парфюм, съобщава БГНЕС. Партньорката на Роули, 44-годишната Доун Стърджис не успя да се пребори с отровата и почина. Двамата бяха намерени през юли в безпомощно състояние в дома си в Еймсбъри – градче разположено в непосредствена близост до Солсбъри, където в началото на годината с новичок бяха отровени бившият руски агент Сергей Скрипал и дъщеря му Юлия.Според разследващите Даун се е oтровила, след като се напръскала с флакон, съдържащ отровния агент, мислейки, че използва парфюм, съобщава БГНЕС.