X
 
 
Webground
Днес 56 Вчера 56

Отровеният с "новичок" Чарли Роули отново се бори за живота си

731 0
photo of Отровеният с "новичок" Чарли Роули отново се бори за живота си
Снимка: Getty Images/Guliver
Отровеният с нервнопаралитичното вещество новичок Чарли Роули отново е в болница и се „бори за живота си”, съобщава в. „Метро”. 45-годишният мъж от Еймсбъри е развил менингит, който може да бъде изключително опасен, в резултат на oтравянето.

Партньорката на Роули, 44-годишната Доун Стърджис не успя да се пребори с отровата и почина. Двамата бяха намерени през юли в безпомощно състояние в дома си в Еймсбъри – градче разположено в непосредствена близост до Солсбъри, където в началото на годината с новичок бяха отровени бившият руски агент Сергей Скрипал и дъщеря му Юлия.

Пострадал от Новичок отново влезе в болница

Пострадал от "Новичок" отново влезе в болница

Отровеният с с нервно-паралитичния агент "Новичок" Чарли Роули отново е в болница, тъй като се чувствал напълно сляп, пише Gurdian. Ин...

Прочети повече
Според разследващите Даун се е oтровила, след като се напръскала с флакон, съдържащ отровния агент, мислейки, че използва парфюм, съобщава БГНЕС.

Actualno.com

Етикети:

Предишна
Случайна новина
Следваща

Интервю

Още
Кардиолог: Отговорността за здравето ни е на първо място лична

Д-р Нина Шехова е завършила медицина във ВМИ – Пловдив...

0 Коментара

Кафене
добави коментар добави коментар
Съгласявам се с общите условия за ползване на сайта
Затвори Коментирай

Екипът на actualno.com ви благодари, че използвате кирилица за вашите коментари. В случай, че коментарът Ви съдържа нецензурни квалификации и лични нападки, или обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа, той ще бъде изтрит от модератора на сайта.

Най-стари Най-нови Най- vote Най- vote

НАЙ-СПОДЕЛЯНИ

missing image
Прогноза за времето - 26 август (неделя)

Изминалата ясна и тиха нощ е прелюдия към хубава и слънчева неделя. В следобедните часове над западните и планинските райони ще има вре...

НАЙ-ЧЕТЕНИ

missing image
Дневен хороскоп за 27 август

Овен Днес не си позволявайте критики към другите. Обърнете внимание на своя собствен образ и направете всичко възможно, за да го подоб...

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ

missing image
Нова порция санкции от САЩ върху Русия в...

Нови едностранни санкции на Съединените американски щати срещу Руската федерация във връзка със случая "Скрипал" ще влязат в сила на 27...

Интервю

Още
Кардиолог: Отговорността за здравето ни е на първо място лична

Д-р Нина Шехова е завършила медицина във ВМИ – Пловдив...