Отровеният с "новичок" Чарли Роули отново се бори за живота си
Отровеният с нервнопаралитичното вещество новичок Чарли Роули отново е в болница и се „бори за живота си”, съобщава в. „Метро”. 45-годишният мъж от Еймсбъри е развил менингит, който може да бъде изключително опасен, в резултат на oтравянето.
Пострадал от "Новичок" отново влезе в болница
Отровеният с с нервно-паралитичния агент "Новичок" Чарли Роули отново е в болница, тъй като се чувствал напълно сляп, пише Gurdian. Ин...
Редактор: Любов Павлова
Етикети: Чарли Роули Новичок болница
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