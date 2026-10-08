Спорт:

Париж: Великобритания е добре дошла обратно в ЕС

08 октомври 2026, 11:34 часа 750 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
Париж: Великобритания е добре дошла обратно в ЕС

Великобритания винаги е добре дошла обратно в Европейския съюз. Това заяви френският министър на икономиката и финансите Ролан Лескюр, след като британският премиер Анди Бърнам допусна възможността Лейбъристката партия да се ангажира с повторното присъединяване към блока в следващата си предизборна програма. В интервю за Би Би Си Лескюр каза, че подновяването на членството в ЕС зависи от британското общество, но добави, че Обединеното кралство винаги е добре дошло отново в Евросъюза.

Британският народ е взел решението за Брекзит „и това разбира се е изцяло негово право“, но „мога да им кажа само едно: върнете се, когато пожелаете“, каза той.  

Анди Бърнам заяви по-рано на конгрес на лейбъристите, че че Брекзит е нанесъл „повече вреда, отколкото полза“. Той добави, че първо трябва да се постигне политически консенсус относно бъдещите отношения на Обединеното кралство с Брюксел. И че ако обществото прояви желание за повторно присъединяване на Великобритания към ЕС, той ще се ангажира с въпроса за референдума в следващата предизборна програма на Лейбъристката партия.

Още: Скандал в Кралския флот: 24-годишен моряк арестуван за шпионаж за чужда сила

Изказването на Бърнам относно ЕС беше приветствано от френския президент Еманюел Макрон и испанския премиер Педро Санчес, който заяви, че ще посрещне Обединеното кралство обратно в блока с „отворени обятия“.

В ефира на Ай Ти Ви нюз Брънам по-късно заяви, че „инстинктът“ му подсказва, че за Обединеното кралство „е по-добре да е по-близо“ до ЕС, „предвид всички заплахи“, които се наблюдават по света.

Популизмът и реалността: "Алтернатива за Германия" се отказа от идеята за напускане на Европейския съюз

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Европейски съюз Великобритания Франция Брекзит
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес