Великобритания винаги е добре дошла обратно в Европейския съюз. Това заяви френският министър на икономиката и финансите Ролан Лескюр, след като британският премиер Анди Бърнам допусна възможността Лейбъристката партия да се ангажира с повторното присъединяване към блока в следващата си предизборна програма. В интервю за Би Би Си Лескюр каза, че подновяването на членството в ЕС зависи от британското общество, но добави, че Обединеното кралство винаги е добре дошло отново в Евросъюза.

Британският народ е взел решението за Брекзит „и това разбира се е изцяло негово право“, но „мога да им кажа само едно: върнете се, когато пожелаете“, каза той.

Анди Бърнам заяви по-рано на конгрес на лейбъристите, че че Брекзит е нанесъл „повече вреда, отколкото полза“. Той добави, че първо трябва да се постигне политически консенсус относно бъдещите отношения на Обединеното кралство с Брюксел. И че ако обществото прояви желание за повторно присъединяване на Великобритания към ЕС, той ще се ангажира с въпроса за референдума в следващата предизборна програма на Лейбъристката партия.

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Изказването на Бърнам относно ЕС беше приветствано от френския президент Еманюел Макрон и испанския премиер Педро Санчес, който заяви, че ще посрещне Обединеното кралство обратно в блока с „отворени обятия“.

В ефира на Ай Ти Ви нюз Брънам по-късно заяви, че „инстинктът“ му подсказва, че за Обединеното кралство „е по-добре да е по-близо“ до ЕС, „предвид всички заплахи“, които се наблюдават по света.

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