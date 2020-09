Почина британският драматург Роналд Харууд

, а през 2008 г. получава наградата на BAFTA за сценария си за „The Spacesuit and the Butterfly”. През 2010 г. сценаристът получи и рицарско звание. От 1953 г. до 1958 г. той е личен гардеробиер на Сър Доналд Уолфит, директор на Кралската Шекспирова компания. За този период от живота си разказва по-късно в номинирания за „Оскар“ филм по негов сценарий „Гардеробиерът“ (1983 г., реж. Питър Йейтс) по едноименната му пиеса. Той е и автор и водещ на популярните серии на ВВС-2 по история на световния театър „Целият свят е сцена“.Сред пиесите му най-популярни са: „Гардеробиерът“ („The Dresser“) – номинирана за наградата „Тони“ „Сред лъвовете“ („After the Lions“) – биографична пиеса за Сара Бернар „Квартет“ („Quartet“) – номинирана за наградата „Лорънс Оливие“ „Превращението на Малер“ („Mahler’s Conversion“) „Удобният“ („Handyman“) „Да вземеш страна“ („Taking Sides“) Филмографията му включва повече от 30 филма, сред които: „Версията Браунинг“ (1994, „The Browining Version“), реж. Майк Фигис, с Албърт Фини, Грета Скаки, Матю Модайн – номиниран за наградата на Британската филмова академия, „Да вземеш страна“ (2001, „Taking Sides“), реж. Ищван Сабо – биографичен филм за трагичната съдба на диригента Фуртвенглер – номиниран за Европейската награда ФЕЛИКС, „Пианистът“ (2002, „The Pianist“), реж. Роман Полански, с Ейдриън Броуди – удостоен с три награди „Оскар“ – за сценарий, за режисура и за най-добър актьор, и четири номинации – за операторство, монтаж, сценография и най-добър филм, както и с наградата „Златната палма“ от фестивала в Кан, „Да бъдеш Джулия“ (2004, „Beeng Julia“ ), реж. Ищван Сабо, с Анет Бенинг и Джеръми Айрънс – с номинация за „Оскар“., а през 80-те българската публика се радва на поредицата „Разкази с неочакван край“, в която Роналд Харууд е сценарист на 12 от епизодите.