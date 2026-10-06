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Подарък от Прага с любов: Ликът на Путин се появи върху торбички за кучешки екскременти (СНИМКА)

06 октомври 2026, 9:18 часа 847 прочитания 0 коментара
Снимка: kremlin.ru
Подарък от Прага с любов: Ликът на Путин се появи върху торбички за кучешки екскременти (СНИМКА)

Креативното европейско мислене намира нов начин за подкрепа за Украйна. В чешката столица Прага намериха „идеално приложение“ за руския диктатор Владимир Путин – отпечатването на неговия лик върху торбички за кучешки екскременти. Идеята е на местния дизайнер и хуморист Томаш Бржимек, който съчетава грижата за градската хигиена с тази за „чистата карма“.

Проектът има и сериозна благотворителна кауза. Част от приходите от продажбата на тези торбички отиват директно за подкрепа на Украйна чрез популярната чешка инициатива „Dárek pro Putina“ („Подарък за Путин“), която набира средства за военно и хуманитарно подпомагане на страната.

Обратната страна на монетата

Руски опозиционен активист беше депортиран от САЩ. В родината си той е осъден на 6 години затвор. Съд в Екатеринбург осъди активиста Леонид Мелехин на шест години в наказателна колония по дело за „оправдаване на тероризъм“. Делото е образувано заради акция с манекен и снимка на руския диктатор Владимир Путин, които Мелехин окачва на мост в Перм, преди да напусне Русия. По-късно той изпраща снимка от акцията в канал в Telegram.

Мелехин заминава за САЩ през Мексико и подава молба за политическо убежище, но тя е отхвърлена. През юли 2025 г. е депортиран в Русия, където незабавно е настанен в следствен арест.

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Впоследствие към делото е добавен втори епизод, утежняващ обвинението, заради коментар в интернет.

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Владимир Путин Прага опозиционер
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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