Подарък от Прага с любов: Ликът на Путин се появи върху торбички за кучешки екскременти (СНИМКА)

Креативното европейско мислене намира нов начин за подкрепа за Украйна. В чешката столица Прага намериха „идеално приложение“ за руския диктатор Владимир Путин – отпечатването на неговия лик върху торбички за кучешки екскременти. Идеята е на местния дизайнер и хуморист Томаш Бржимек, който съчетава грижата за градската хигиена с тази за „чистата карма“.
Проектът има и сериозна благотворителна кауза. Част от приходите от продажбата на тези торбички отиват директно за подкрепа на Украйна чрез популярната чешка инициатива „Dárek pro Putina“ („Подарък за Путин“), която набира средства за военно и хуманитарно подпомагане на страната.
😄 Prague has found the perfect use for Putin — printing his face on dog-poop bags The idea came from Czech designer and humorist Tomáš Břímek. Part of the proceeds from the bags goes to support Ukraine through the Dárek pro Putina initiative — “A Gift for Putin.” Keeping the city clean — and the karma clean too.— NEXTA (@nexta_tv) October 5, 2026
Обратната страна на монетата
Руски опозиционен активист беше депортиран от САЩ. В родината си той е осъден на 6 години затвор. Съд в Екатеринбург осъди активиста Леонид Мелехин на шест години в наказателна колония по дело за „оправдаване на тероризъм“. Делото е образувано заради акция с манекен и снимка на руския диктатор Владимир Путин, които Мелехин окачва на мост в Перм, преди да напусне Русия. По-късно той изпраща снимка от акцията в канал в Telegram.
Мелехин заминава за САЩ през Мексико и подава молба за политическо убежище, но тя е отхвърлена. През юли 2025 г. е депортиран в Русия, където незабавно е настанен в следствен арест.
Впоследствие към делото е добавен втори епизод, утежняващ обвинението, заради коментар в интернет.
A Russian opposition activist was deported from the US: he was sentenced to 6 years in prison in his homeland A court in Yekaterinburg sentenced activist Leonid Melekhin to six years in a penal colony in a case of “justifying terrorism.” The case was opened over a stunt involving a mannequin and a photograph of Putin, which Melekhin hung on a bridge in Perm before leaving Russia. He later sent a photo of the stunt to a Telegram channel. Melekhin went to the US via Mexico and applied for political asylum, but was denied. In July 2025, he was deported to Russia, where he was immediately sent to a pre-trial detention center. Later, a second aggravating episode was added to the case over a comment on the internet. Melekhin’s wife and two children remained in Perm.— NEXTA (@nexta_tv) October 5, 2026