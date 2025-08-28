"Подигравка с усилията за мир": Глас от ЕС осъди снощните атаки срещу Киев

"Докато светът търси път към мир, Русия отговаря с ракети. Нощната атака срещу Киев показва умишлен избор за ескалация и подигравка с мирните усилия. Русия трябва да спре убийствата и да преговаря", написа в платформата Х ръководителят на външната политика и политиката на сигурност на Европейския съюз Кая Калас след като снощи загинаха най-малко 12 души и 48 бяха ранени при руска атака срещу Киев, която идва на фона на опитите за прекратяване на войната както на Европейския съюз, така и на САЩ.
В сряда вечерта Русия „предприе масирана атака срещу украинска територия“, използвайки общо 629 ударни дрона и въздушни и наземни ракети, предаде френския уважаван всекидневник Le Monde. ОЩЕ: Путин пося смърт в Украйна с 630 ракети и дронове, включително "Кинжал" и "Искандер-М" (ВИДЕО)
While the world seeks a path to peace, Russia responds with missiles.— Kaja Kallas (@kajakallas) August 28, 2025
The overnight attack on Kyiv shows a deliberate choice to escalate and mock the peace efforts.
Russia must stop the killing and negotiate.
ЕС няма да се поддаде на сплашване
Междувременно председателят на Европейския съвет Антонио Коста заяви в четвъртък, че е „ужасен“ от тази нова серия руски удари срещу Киев, при които загинаха най-малко дванадесет души. „Мислите ми са с украинските жертви и със служителите на делегацията на ЕС, чиято сграда беше повредена от този умишлен руски удар “, написа Коста в своя X акаунт. „ЕС няма да се поддаде на сплашване. Агресията на Русия само засилва решимостта ни да подкрепим Украйна и нейния народ “, добави той. ОЩЕ: Руските удари поразиха мисията на ЕС в Украйна (СНИМКИ)