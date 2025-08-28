"Подигравка с усилията за мир": Глас от ЕС осъди снощните атаки срещу Киев

"Докато светът търси път към мир, Русия отговаря с ракети. Нощната атака срещу Киев показва умишлен избор за ескалация и подигравка с мирните усилия. Русия трябва да спре убийствата и да преговаря", написа в платформата Х ръководителят на външната политика и политиката на сигурност на Европейския съюз Кая Калас след като снощи загинаха най-малко 12 души и 48 бяха ранени при руска атака срещу Киев, която идва на фона на опитите за прекратяване на войната както на Европейския съюз, така и на САЩ.

В сряда вечерта Русия „предприе масирана атака срещу украинска територия“, използвайки общо 629 ударни дрона и въздушни и наземни ракети, предаде френския уважаван всекидневник Le Monde. ОЩЕ: Путин пося смърт в Украйна с 630 ракети и дронове, включително "Кинжал" и "Искандер-М" (ВИДЕО)

While the world seeks a path to peace, Russia responds with missiles.



The overnight attack on Kyiv shows a deliberate choice to escalate and mock the peace efforts.



Russia must stop the killing and negotiate. — Kaja Kallas (@kajakallas) August 28, 2025

ЕС няма да се поддаде на сплашване

Междувременно председателят на Европейския съвет Антонио Коста заяви в четвъртък, че е „ужасен“ от тази нова серия руски удари срещу Киев, при които загинаха най-малко дванадесет души. „Мислите ми са с украинските жертви и със служителите на делегацията на ЕС, чиято сграда беше повредена от този умишлен руски удар “, написа Коста в своя X акаунт. „ЕС няма да се поддаде на сплашване. Агресията на Русия само засилва решимостта ни да подкрепим Украйна и нейния народ “, добави той. ОЩЕ: Руските удари поразиха мисията на ЕС в Украйна (СНИМКИ)