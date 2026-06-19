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Подозрения за руска следа след атака срещу фабрика за дронове във Франция

19 юни 2026, 7:15 часа 786 прочитания 0 коментара
Снимка: Facebook/Генеральний штаб ЗСУ
Подозрения за руска следа след атака срещу фабрика за дронове във Франция

В началото на юни неизвестни лица се опитаха да подпалят съоръжение на Delair близо до Тулуза, компания, която произвежда дронове за Украйна. Няколко коктейла Молотов бяха хвърлени на мястото, но пожар не възникна. Няколко дни по-късно е задържан беларуски гражданин близо до фабриката. Разследващите твърдят, че той тайно е снимал тестове на нов прототип на дрон.

Той е обвинен в шпионаж. Френското контраразузнаване смята, че Русия може да стои зад операцията. Прокурорите твърдят, че задържаният 48-годишен беларуски гражданин, който е живял в Испания, е изпратил видеоклип на контакт в Русия и е бил намерен да носи „модерно оборудване“. Той е бил забелязан близо до фабриката няколко пъти преди ареста си.

Delair е един от водещите производители на дронове във Франция и доставя продуктите си на Украйна от началото на пълномащабната война.

В цяла Европа властите многократно обявяваха арести на заподозрени, обвинени в шпионаж за Москва или в заговор или извършване на саботаж.

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Коктейл Молотов Фабрика Франция Русия Шпионаж дронове
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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