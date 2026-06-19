Подозрения за руска следа след атака срещу фабрика за дронове във Франция

В началото на юни неизвестни лица се опитаха да подпалят съоръжение на Delair близо до Тулуза, компания, която произвежда дронове за Украйна. Няколко коктейла Молотов бяха хвърлени на мястото, но пожар не възникна. Няколко дни по-късно е задържан беларуски гражданин близо до фабриката. Разследващите твърдят, че той тайно е снимал тестове на нов прототип на дрон.

Attack on a factory in France: Russian involvement suspected



In early June, unknown individuals attempted to set fire to a Delair facility near Toulouse, a company that manufactures drones for Ukraine. Several Molotov cocktails were thrown at the site, but no fire broke out.



A… pic.twitter.com/Q3OFKy9lo3 — NEXTA (@nexta_tv) June 19, 2026

Той е обвинен в шпионаж. Френското контраразузнаване смята, че Русия може да стои зад операцията. Прокурорите твърдят, че задържаният 48-годишен беларуски гражданин, който е живял в Испания, е изпратил видеоклип на контакт в Русия и е бил намерен да носи „модерно оборудване“. Той е бил забелязан близо до фабриката няколко пъти преди ареста си.

Delair е един от водещите производители на дронове във Франция и доставя продуктите си на Украйна от началото на пълномащабната война.

В цяла Европа властите многократно обявяваха арести на заподозрени, обвинени в шпионаж за Москва или в заговор или извършване на саботаж.