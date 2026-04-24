Полша постави под съмнение лоялността на САЩ в случай на руска атака

"Най-големият и най-важен въпрос" за Европа е дали САЩ са готови да бъдат лоялен партньор в НАТО в случай на руска атака." Това заяви полският премиер Доналд Туск. "За целия източен фланг, за моите съседи въпросът е дали НАТО все още е организация, готова както политически, така и логистично да реагира, например, срещу Русия, ако тя се опита да нападне." Това каза Туск в интервю за "Файненшъл таймс".

Той призова ЕС да се превърне в "истински съюз" за защита на континента, с оглед нарастващите опасения от непредсказуемата политика на американския президент Доналд Тръмп и заплахите му към европейските партньори.

Евентуална руска атака е "нещо наистина сериозно", подчертава Туск, като добави, че говори за краткосрочни перспективи - месеци, а не години.

"За нас е наистина важно да знаем, че всички ще третират задълженията си към НАТО толкова сериозно, колкото Полша", каза той.

Туск предложи ЕС да обсъди и клаузата за взаимна отбрана, член 42.7 от Договора за ЕС, сега, когато унгарският премиер Виктор Орбан, смятан за съюзник на Русия, си тръгва.

"Това, от което се нуждаем, ако искаме да бъдем съюз и на дело, а не само на хартия, са истински инструменти и реална сила, що се отнася до средствата за отбрана и мобилността на въоръжените сили от държава в държава. Това е проблем от съвсем практическо естество", казва полският премиер в интервюто. "Ето защо в момента съм обсебен от идеята и мисията за реинтеграция на Европа. Това означава обща отбрана и общи усилия за защита на източните ни граници."

