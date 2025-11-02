Проф. Георги Касчиев: Историята с "Буревестник" е пропаганден блъф за сплашване на хора

След като руският диктатор Владимир Путин обяви, че е преминало успешното изпитание на ракетата "Буревестник", сред специалистите се зародиха не един и два въпроса. Ядреният физик и експерт по ядрена безопасност проф. Георги Касчиев също изрази своите доводи по темата и нарече цялата тази история "пропаганден блъф за сплашване на хора". В публикация във Facebook Касчиев обясни и защо мисли, че въпросното "изпитание" на "Буревестник" цели да повдигне духа на руските войски и населението.

Още: Димитър Гърдев: Свидетели сме на края на една архитектура на сигурността, изграждана над 30 години

Мнението на проф. Георги Касчиев

"Неотдавна руският президент обяви успешно изпитание на новото чудо оръжие - крилата ракета "Буревестник" с ядрен двигател. Твърди се, че тя е летяла 15 часа и е прелетяла цели 14 000 км ниско над земята. Възникват обаче въпроси на които няма отговор.", започва публикацията си проф. Касчиев.

Чудо оръжието - ядрения „Буревестник“ Неотдавна руският президент обяви успешно изпитание на новото чудо оръжие -... Posted by Георги Касчиев on Sunday 2 November 2025

"Първо ядреният двигател трябва да се нагрява до висока температура за да може съответно да нагрее преминаващият през/около него поток въздух и последният да създаде нужната реактивна тяга. Това означава неизбежно отделяне на продукти на деленето и дори частици от горивото и попадането им в атмосферата, т.е. оставяне на "радиоактивна среда". Такава обаче не е засечена нито от сателитното наблюдение на МААЕ нито от специализираните за тази цел самолети на САЩ. Няма и сведения изстрелването на ракета да е засечено от сателитите.", пише българският ядрен експерт.

Още: Пропаганда ли са новите ядрени оръжия на Русия? Руслан Трад в Студио Actualno (ВИДЕО)

И продължава: "Вторият основен въпрос на който няма отговор – къде е летяла тази ракета и къде е завършила полета си. Най-вероятно изглежда крайната точка да е някъде в океана. При попадане в студени води нагретият до висока температура ядрен реактор вероятно ще се разпадне/експлоадира поради термичния шок и отделената кинетична енергия. След 15 часа работа в него са се натрупали достатъчно много радиоактивни продукти на деленето, които заедно с облъчените конструкции неминуемо ще предизвикат локално радиоактивно замърсяване. Няма сведения такова да е засечено от специализираните сателити и самолети."

Още: Лукашенко заплаши Европа с "Орешник": Ще седнем с Путин и ще нанесем удар

Според Касчиев горните доводи водят то един извод: "С оглед на тези и други съображения смятам, че вероятно цялата тази история е пропаганден блъф за сплашване на хора, които не могат да мислят логически, както и за повдигане духа на руските войски и населението. Нищо ново – преди нацистка Германия да капитулира нейната пропаганда непрекъснато твърди, че има нови чудо оръжия, които ще осигурят обрат във войната и победа."