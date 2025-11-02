Проф. Георги Касчиев: Историята с "Буревестник" е пропаганден блъф за сплашване на хора

Любопитно:

След като руският диктатор Владимир Путин обяви, че е преминало успешното изпитание на ракетата "Буревестник", сред специалистите се зародиха не един и два въпроса. Ядреният физик и експерт по ядрена безопасност проф. Георги Касчиев също изрази своите доводи по темата и нарече цялата тази история "пропаганден блъф за сплашване на хора". В публикация във Facebook Касчиев обясни и защо мисли, че въпросното "изпитание" на "Буревестник" цели да повдигне духа на руските войски и населението.

Мнението на проф. Георги Касчиев

"Неотдавна руският президент обяви успешно изпитание на новото чудо оръжие - крилата ракета "Буревестник" с ядрен двигател. Твърди се, че тя е летяла 15 часа и е прелетяла цели 14 000 км ниско над земята. Възникват обаче въпроси на които няма отговор.", започва публикацията си проф. Касчиев.

"Първо ядреният двигател трябва да се нагрява до висока температура за да може съответно да нагрее преминаващият през/около него поток въздух и последният да създаде нужната реактивна тяга. Това означава неизбежно отделяне на продукти на деленето и дори частици от горивото и попадането им в атмосферата, т.е. оставяне на "радиоактивна среда". Такава обаче не е засечена нито от сателитното наблюдение на МААЕ нито от специализираните за тази цел самолети на САЩ. Няма и сведения изстрелването на ракета да е засечено от сателитите.", пише българският ядрен експерт.

И продължава: "Вторият основен въпрос на който няма отговор – къде е летяла тази ракета и къде е завършила полета си. Най-вероятно изглежда крайната точка да е някъде в океана. При попадане в студени води нагретият до висока температура ядрен реактор вероятно ще се разпадне/експлоадира поради термичния шок и отделената кинетична енергия. След 15 часа работа в него са се натрупали достатъчно много радиоактивни продукти на деленето, които заедно с облъчените конструкции неминуемо ще предизвикат локално радиоактивно замърсяване. Няма сведения такова да е засечено от специализираните сателити и самолети."

Според Касчиев горните доводи водят то един извод: "С оглед на тези и други съображения смятам, че вероятно цялата тази история е пропаганден блъф за сплашване на хора, които не могат да мислят логически, както и за повдигане духа на руските войски и населението. Нищо ново – преди нацистка Германия да капитулира нейната пропаганда непрекъснато твърди, че има нови чудо оръжия, които ще осигурят обрат във войната и победа."

Яна Баярова
