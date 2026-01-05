Протест в Брюксел заради Тръмп и Венецуела, ден на траур в Куба (ВИДЕО)

В Брюксел снощи се е състоял протест срещу операцията на САЩ във Венецуела и отвеждането на Николас Мадуро и съпругата му в Ню Йорк, съобщиха местни медии, цитирани от БТА. В събитието пред сградата на посолството на САЩ са участвали около 400 души, основно представители на леви организации, сред които Социалистическата партия и Работническата партия (комунисти). Според протестиращите президентът на САЩ Доналд Тръмп използва въпроса с борбата срещу наркотиците като претекст за заграбване на петролните залежи на Венецуела. Те са на мнение, че в случая международното право е погазено, а вялата реакция на Европа е скандална. Протестиращите са настояли ЕС да осъди решително действията на Вашингтон, а Белгия да заеме много по-твърда позиция.

Засега белгийското външно министерство не е взело отношение по същество след събитията от 3 януари, а снощи ЕС призова за отчитане на волята на венецуелския народ при разрешаването на настъпилата криза.

Няма официална информация колко са жертвите

Междувременно "Ню Йорк Таймс" съобщава, че във Венецуела са загинали над 80 души при американската операция, 32 от загиналите са кубинци. Изданието се позовава на източници от Каракас, с уговорката, че това не е окончателният брой на жертвите.

A Venezuelan soldier attempted, and failed, to down a U.S. helicopter with a MANPADS during the Jan 3 operation. Moments later, a U.S. MH-60L returned fire with its 30mm cannon, striking an urban position where it had taken small arms fire. pic.twitter.com/qYtMzTEaKo — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 5, 2026

Сред тях са предимно венецуелски войници от личната охрана на президента, но има и цивилни граждани, загинали по време на въздушните удари над Каракас, Миранда и Арагуа.

Сред загиналите няма американски военни. Временните власти във Венецуела засега не дават никаква официална информация за загиналите.

Куба обяви двудневен национален траур в памет на загиналите във Венецуела 32 нейни граждани. Това съобщи президентът на страната Мигел Диас-Канел.

