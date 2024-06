Никъде на изток извън Харковска област Украйна не успява да спре руското настъпление (ВИДЕО)

Още: Успехи за Украйна, успехи за Русия: Зависи на кой фронт (ВИДЕО)

В Покровското направление - т.е. на запад от Авдеевка - руските сили очевидно са успели да стигнат Новоалександровка и да подсигурят левия фланг на своята група към Очеретино с настъпление към линията Сокол-Новопокровско, смята Машовец. Новоалександровка е считана за отправна точка за евентуално настъпление в Краматорското направление от юг - към Константиновка и Часов Яр.

Full video of the Russian attack on Bakhmut front:



«About 50 invaders, supported by armored vehicles and tanks, moved towards the positions of the "Phoenix" unit in the Kurdyumivka area of Donetsk region. Three Russian BTR-82s were blown up thanks to remotely installed mines,… https://t.co/wERuwOwS5E pic.twitter.com/F4M5JGgN5H