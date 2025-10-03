Путин побърза да принизи значението на ракетите "Томахоук" за Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО)

До днес използвахме наши далекобойни оръжия за удари в Русия. След срещата ми с Доналд Тръмп е възможно да имаме на разположение и други оръжия – многозначителни думи на украинския президент Володимир Зеленски. "Може би ще имаме още нещо", каза украинският държавен глава. Тези думи получиха и задочен отговор от руския президент Владимир Путин – по време на годишната среща на дискусионния клуб "Валдай". Путин директно коментира какво може да е новото оръжие – крилатите ракети с голям обсег на действие (2500 километра) "Томахоук".

"Опасно е", призна Путин, който определи "Томахоук" като мощно оръжие, което Украйна не може да ползва без американска помощ и това би било нов етап на ескалация. Руският диктатор обаче изрази увереност, че страната му ще намери отговор и ще сваля и тези ракети, ако те бъдат предоставени на Украйна. В тон с тази увереност редица руски военнопропагандни телеграм канали също "запяха" в хора - "Томахоук" щели да имат съдбата на други западни оръжия и оръжейни системи, които Украйна вече е получила (включително F-16) и които дотук не са променили хода на войната. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков още вчера подчерта, че ракетите не били сребърен куршум за Украйна. Всъщност, преди 8 години, американските ракети бяха използвани в Сирия и то срещу цел (военновъздушната база Шейрат), която уж трябваше да е защитена с руска ПВО система С-400, но тогава, дали нарочно или не, не се появиха никакви данни ракети "Томахоук" да са свалени от руската ПВО – Още:

"Томахоук" е кръстена на индианско оръжие – малка брадва (томахоук, томахавка), която коренните жители на Америка са използвали при боеве "лице в лице". Ракетата лети ниско над земната повърхност и това се сочи като едно от основните ѝ предимства срещу успешното ѝ засичане и прехващане от ПВО.

Постановката на Путин как Русия само се брани от "агресията на Запада" и търси мир беше затвърдена не просто с коментара му за американските ракети, но и с твърдението как още СССР искал да се присъедини към НАТО, за да бъде осигурена "глобалната стабилност" – обаче "западните ни колеги" не успели да се освободят от идеологическите стереотипи за разделение на света – Още: Путин: И като СССР, и като Русия опитахме да влезем в НАТО, няма да нападаме Европа (ВИДЕО)

Putin laments that first the USSR, and later Russia, were not accepted into NATO. pic.twitter.com/XQxQ4NxQuy — WarTranslated (@wartranslated) October 2, 2025

В концепцията за "глобална стабилност" Путин дори ехидно каза, че повече нямало да изстрелва дронове към Европа – тонът му показваше, че той иска да внуши как инцидентите с дронове нямат нищо общо с него и режима му и че това са западни провокации. Но пред The Economist бившият руски дипломат Борис Бондарев, който подаде оставка в знак на протест срещу подпалената от Путин пълномащабна война в Украйна, коментира темата с дроновете по следния начин – господарят на Кремъл вероятно цели ангажимент на ресурси на НАТО в защита на границите на Алианса и така тези ресурси да не могат да бъдат ползвани в Украйна. "Колкото по-застрашени се чувстват европейците, толкова повече ресурси ще им трябват за собственото им превъоръжаване и толкова по-малко ресурси ще има на разположение на Украйна. В резултат на това военният потенциал на Киев ще отслабне и ще бъде все по-трудно за украинците да поддържат собствената си отбрана", обясни той. А румънският министър на отбраната Ливиу-Йонут Мостяну добави, че тъй като Русия не може да направи и една крачка напред, затова опитва други методи – на фона на твърдения на Путин, че руската армия превзела 2/3 от Купянск и аха-аха скоро щяла да превземе Вовчанск (Харковска област - геолокализирани видеокадри на бомбардировка от украински Су-27 подсказват, че руснаците са стигнали най-много леко западно от Вовчанския маслодаен завод, който се намира в северната част на града). Финландският министър на отбраната Хано Певкур заяви, че с тези действия (с дронове в Европа) руснаците искат да накарат европейците да си се занимават със своите си работи, а украинският военен анализатор Олександър Коваленко иронизира, че преди 3 години Путин се хвалеше как руснаците настъпват към Киев, Харков, Одеса, докато сега се хвали как превземат някое село – Още: Няма повече дронове - нито във Франция, нито в Дания (ВИДЕО)

Путин не успя да си постигне основните цели – не стана 3-седмична специална операция (точните думи), не беше превзет Киев, не беше сменено управлението в Украйна, две държави (Финландия и Швеция) влязоха в НАТО, което е голямо стратегическо поражение за Путин. Сега въпросът е не просто да поддържаме Украйна, а да променим динамиката така, че да помогнем на Украйна, заяви френският президент Еманюел Макрон на неофициалната среща на Европейския съвет в Копенхаген. Припомняме, че Дания пое временното председателство на ЕС през лятото. Датският премиер Мете Фредериксен също коментира категорично: "Русия няма да спре, докато не бъде принудена да спре. Русия е заплаха не само за Украйна, а за всички ни. Сега имаме обща задача – да направим Европа толкова силна, че да бъде започната война срещу нас да е немислимо. И трябва да свършим тази задача сега":

🇪🇺Today in Copenhagen everyone is talking about Russia — and everyone not in a good way



For example, the President of France reminded that Putin failed to take Kyiv in three days, didn’t change the “regime” there, and is clearly not achieving his goals.



“Now the question is how… pic.twitter.com/gTX6Sl72tS — NEXTA (@nexta_tv) October 2, 2025

В същото време, представяйки се в ролята на жертва, Путин обясни и, че Русия внимателно наблюдавала "милитаризацията" на Германия и щяла да ѝ даде отговор. Тази линия на говорене е отдавна застъпена в кремълската пропаганда – това е линията на въображаемата заплаха от нацизма. "Путин абсурдно обяви, че Русия никога не е инициирала война – а клуб "Валдай" десетилетия наред служи като инструмент на Кремъл за влияние върху западната политика", коментира ISW (американският мозъчен тръст Институт за войната) в дневния си анализ за войната в Украйна.

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Отново особена промяна що се отнася до военната активност в Украйна на дневна база няма, според официалните украински данни. На 2 октомври, на фронта в Украйна са станали 162 бойни сблъсъка, което е само с 4 повече спрямо 1 октомври. Руснаците са хвърлили 174 управляеми авиационни бомби (КАБ), като това е с 12 повече на дневна база. От хвърлените през изминалия ден авиационни бомби 17 КАБ са пуснати в Курска област, т.е. на руска земя – там, където малко след Великден руската армия уж победи окончателно, по думи на диктатора Владимир Путин. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 4606 изстреляни снаряда, като това е с около 300 повече на дневна база. Руската армия е използвала 5888 FPV дрона, което е с 600 повече спрямо предходното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Пак при Покровск военните действия са най-интензивни – 48 отбити руски пехотни атаки според украинския генщаб. Още 28 руски пехотни атаки са станали в съседното от юг Новопавловско направление. 17 руски пехотни атаки е имало в Торецкото направление – става въпрос за атаки към Константиновка и в посока северния фланг на Покровск, в района на Добропиля. 13 руски пехотни атаки са станали в Лиманското направление – няма други направления през изминалото денонощие, в които руснаците да са извършили двуцифрен брой щурмове.

A Ukrainian Su-27 fighter jet struck Russian positions in Uspenivka on the Pokrovsk front. pic.twitter.com/tHiOGBhESq — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 2, 2025

Специално за Добропиля, украинският военен канал "Офицер" пише, че руснаците все още държат позициите си и това, че на няколко места са в оперативно обкръжение, засега не променя коренно ситуацията. Направлението е доста интересно както поради спецификата си, така и поради хвърлените и от двете страни ресурси за победа, добавя той.

Руският военнопропаганден телеграм канал "Рибар" твърди, че в Купянск украинската армия изгражда нова отбранителна линия. В цитирания по-горе дневен обзор на ISW има свидетелски показания от руски военнопленици, които твърдят, че командването им заповядвало всички заловени цивилни да се ползват като "човешки щитове". Лошото време в областта пречи на радиокомуникациите, съответно и на използването на дронове.

Още: За пръв път Тръмп реши директно да помогне на Украйна срещу Русия (ОБЗОР – ВИДЕО)

Що се отнася до войната на дронове между Русия и Украйна, има данни за по-мащабна руска комбинирана въздушна атака – поне 200 дрона, 17 крилати ракети и 7 балистични ракети. Официалната статистика на украинските ВВС - 381 дрона клас "Шахед", "Гербер" и примамки, 21 крилати ракети "Искандер-К", 7 балистични ракети "Искандер-М"/КН-23 и 5 авиационни ракети Х-59/Х-69. Свалени са 303 дрона, 12 ракети "Искандер-К" и всички ракети Х-59/Х-69, като на 15 места има попадения от несвалени ракети и дронове. В Днипро (Днепропетровск) има щети по четири части имота, включително пететажна сграда, но няма пострадали хора, уточнява военновременният ръководител на Днепропетровска област Серхий Лисак в канала си в Телеграм. Той казва и, че са свалени 13 дрона над областта (СНИМКИ). В Полтавска област има щети по енергийни обекти и частни сгради, но отново без пострадали хора – съобщението е на Владимир Когут, ръководител на военновременната администрация на областта. Руското военно министерство съобщава за 20 свалени дрона, като най-много, 9, са свалени над Черно море, а руският военнопропаганден телеграм канал "Два майора" твърди, че основна цел е бил Сочи, където беше срещата на клуба "Валдай", начело с Путин.