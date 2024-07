Путин пристигна на работно посещение в Казахстан (ВИДЕО)

Диктаторът Владимир Путин пристигна в Казахстан където ще присъства на срещата на страните от Шанхайския алианс в столицата Астана.

"На 3 и 4 юли лидерите на страните членки на ШОС ще обсъдят състоянието и перспективите за по-нататъшно задълбочаване на многостранното сътрудничество в рамките на организацията и подобряване на нейната дейност", се казва в изявление на Кремъл, като се добавя, че Путин планира да се срещне двустранно с редица лидери на срещата на върха.

ОЩЕ: Дъщерята на Путин формира кръг на недоволните: Задава ли се промяна в Русия?

Деветчленната Шанхайска организация за сътрудничество (ШОС), която обхваща обширна част от земното кълбо от Москва до Пекин, включва около половината от населението на света. Нейни постоянни членове са тазгодишният домакин Казахстан, Индия, Китай, Киргизстан, Пакистан, Русия, Таджикистан, Узбекистан и от миналата година - Иран.

Тази година се очаква Беларус да се присъедини, след като на срещата на върха на ШОС през 2023 г., чийто домакин на практика е Индия, беше съобщено, че тя ще стане член.

Putin arrives in Kazakhstan to attend SCO summit

Russian President Vladimir Putin has landed in Astana, Kazakhstan to attend a meeting of the Shanghai Cooperation Organization (SCO) Summit. pic.twitter.com/bdC1aB8lCT