Първа крачка към падане на скъпия роуминг със Западните Балкани

Идва краят на скъпите разговори по мобилен телефон със страните от Западните Балкани. Страните членки на Европейския Съвет одобриха започването на преговори с Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Черна гора, Северна Македония и Сърбия за разширяване на европейската зона "Роуминг като у дома", предава БНР.

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Режимът позволява на потребителите да провеждат разговори, да изпращат текстови съобщения и да използват мобилен интернет при пътуване в чужбина без допълнителни такси за роуминг и при същите условия, каквито имат в собствената си страна.

В момента зоната обхваща държавите от ЕС, страните от Европейското икономическо пространство - Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, както и Молдова и Украйна.

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След днешното решение Европейската комисия (ЕК) ще започне преговори за секторни споразумения с всяка от шестте държави от Западните Балкани.

Преди присъединяването си към зоната за роуминг всяка от шестте държави ще трябва напълно да приведе законодателството си в съответствие с европейските правила в сектора и да ги приложи на практика. ЕК ще направи оценка на изпълнението на изискванията.

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