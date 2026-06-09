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Разруха в 230 апартамента, 38 блока и още сгради: Резултатът от взрив в руски оръжеен склад (ВИДЕО)

09 юни 2026, 14:38 часа 323 прочитания 0 коментара
Снимка: Валентин Демидов/Телеграм
Разруха в 230 апартамента, 38 блока и още сгради: Резултатът от взрив в руски оръжеен склад (ВИДЕО)

Над 230 апартамента и частни домове, както и 20 други имота, са понесли щети в Беловское, Белгородска област, в резултат на експлозия в оръжеен склад. Освен жилищни сгради са повредени 6 социални и 12 търговски имота, склад и техническо съоръжение. Това съобщи щабът за реагиране при извънредни ситуации на Белгородска област в официалните си профили в MAX и Telegram.

Освен това, в самия Белгород са повредени прозорците на 38 жилищни сгради, 4 частни къщи, един социален и шест търговски имота, уточни щабът за реагиране при извънредни ситуации.

По-рано беше съобщено, че пет жени са ранени при експлозията. Властите са започнали евакуация на жителите на селото. Първоначално експлозията беше приписана на удар от руска авиобомба. По неофициална информация в избухналия склад е имало ракети "Искандер", С-300 и С-400 - ОЩЕ: Украйна порази ключови за руската отбранителна индустрия обекти (ВИДЕО)

Същевременно, сателитни снимки, публикувани от "Радио Свобода", сочат, че поне една сграда е сериозно повредена в руския военен завод "Еластик: в Рязанска област след атака с украински далекобойни дронове на 4 юни. Тогава украинският генщаб обяви удар в завод "Еластик", клон на ООД "Гефест-М". Според украинското командване пожар е избухнал на площ над 400 квадратни метра. Губернаторът на Рязанска област Павел Малков съобщи за свалянето на един дрон сутринта на 4 юни. Заводът стратегическо военно-промишлено предприятие, разположено в село Лесной, Шиловски район, Рязанска област. Основната дейност на завода е производството на оръжия и боеприпаси, а ключовите му продукти включват авиобомби, артилерийски снаряди, барут, специални химикали и т.н.

На 15 август 2025 година експлозия в барутния цех на завода уби 28 служители и рани над 150. Получилият се впоследствие пожар се разпространи в още три сгради – склад, съдържащ снаряди, заредени с тротил, и втори производствен цех. Този цех, наред с други неща, произвеждаше 152-милиметрови снаряди, които се използват в тежки артилерийски системи като гаубици, оръдия и самоходни оръдия. През октомври 2021 година на същото място в цеха на частния производител на взривни вещества "Разряд" стана експлозия, при която загинаха 17 души. По информация на "Интерфакс", "Разряд" наема площи от "Еластик" и произвежда промишлени взривни вещества, включително от продукти за рециклиране на боеприпаси.

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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