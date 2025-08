Рубио: Русия няма шанс срещу САЩ и Европа, а "не иска мир". Часов Яр и съдбата на украинския крепостен пояс (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Имаме толкова приятни разговори, толкова уважителни и приятни разговори, а след това хората умират на следващата нощ, когато ракета попада в някой град. Наскоро, мисля, че беше дом за възрастни хора, но те удрят и други неща. Каквото и да поразяват, хората умират". Така държавният секретар на САЩ Марко Рубио описа картината на дипломацията с Русия на Владимир Путин през 2025 година. В интервю за FOX News той призна, че отношението на президента Доналд Тръмп спрямо Москва се е променило значително, откакто той се завърна в Белия дом за втори мандат - нещо, което си личи и от реториката на републиканеца.

Той вече предупреди, че ще има санкции и мита, ако Руската федерация не сключи "сделка" и не прекрати огъня в Украйна до 8 август. Освен това за пореден път остана разочарован от руските удари - последно в Киев, където на 30 срещу 31 юли загинаха най-малко 28 души, включително деца. Украйна поиска извънредно заседание на Съвета за сигурност на ООН заради поредното военно престъпление на Кремъл: "Това е отвратително": Тръмп коментира руските удари, готов е със санкциите за Москва (ВИДЕО).

Trump stated that the U.S. will impose new sanctions on Russia after a 10-day deadline for achieving peace in Ukraine has passed.



The president also announced that his special envoy, Steve Whitcoff, will be heading to Israel, after which he will fly to Moscow for a meeting with… pic.twitter.com/mkqLXmt2of — NEXTA (@nexta_tv) August 1, 2025

"Президентът чака вече повече от шест месеца и полага всички възможни усилия", заяви Рубио. "В началото на тази седмица, в понеделник или вторник, проведохме пълноценни разговори с тях - не с Путин, а с някои от най-близките му сътрудници - с надеждата да постигнем някакво разбирателство за пътя напред, който да доведе до мир. И не сме видели никакъв напредък в това отношение. И мисля, че това, което най-много притеснява президента, е, че той води тези великолепни телефонни разговори, в които всички твърдят, че биха искали да видят края на конфликта, ако може да се намери начин за това. А после той включва новините и вижда, че е бомбардиран още един град, включително и такива, които са далеч от фронтовата линия. Така че в даден момент трябва да се вземе решение за това колко да продължи да се ангажира с усилията за прекратяване на огъня, когато една от двете страни не е заинтересована от това", бяха думите му пред FOX News Radio.

Още: Зеленски за пръв път официално: Путин и кликата му да бъдат свалени - няма друг път към мир в Украйна (ВИДЕО)

Какви санкции може да наложи Тръмп на Русия? Детайли от Рубио

Това, по думите на Рубио, означава, че Тръмп има много опции пред себе си оттук насетне. "Имам предвид, че той има опции, както всички знаят, да наложи вторични санкции върху продажбите на руски петрол, които са огромна част от приходите им. Има банкови, секторни банкови санкции, които също биха били много ефективни. Отново, мисля, че нашата надежда е да избегнем това и да намерим начин да се сложи край на боевете. Смятаме, че това е най-добрият път напред. Ние сме отворени към различни пътища, но най-добрият път напред е да се прекратят стрелбите и да започнат преговорите. Но досега не сме видели, поне от руска страна, искрен интерес към постигането на тази цел. Затова ще продължим да сме на разположение и готови да участваме в нещо подобно, ако се появи такава възможност. Но очевидно президентът няма да чака вечно", предупреди държавният секретар на САЩ.

Снимка: Getty Images

Щатите обаче все още не са предприели никакви действия, макар Путин да отказва прекратяване на огъня още от март, когато имаше разговори в Саудитска Арабия. И трите кръга преки преговори между Киев и Москва не постигнаха пробив по тази точка - бе договорена единствено размяна на военнопленници и тела на загинали войници. Тръмп дори в една от последните си изяви призна, че санкциите очевидно не плашат Русия. От Кремъл вече заявиха, че за толкова години война придобили "имунитет" срещу наказателни мерки.

Още: Удар срещу Путин: Държавните рафинерии в Индия спряха да купуват руски петрол

Рубио коментира и атаките на бившия президент Дмитрий Медведев, който сега е зам.-ръководител на Съвета за сигурност на Руската федерация. Тръмп го бе предупредил, че навлиза в "опасна територия" с провокативните си коментари за Америка, Русия, Украйна и мира, а Медведев отвърна - "нека си спомни любимите си филми за "Живите мъртви", както и колко опасна може да бъде "мъртвата ръка"". Според Рубио на бившия държавен глава на Русия не трябва да му се обръща внимание, защото той не е никак важен играч и не взема решения: Тръмп: Провалилият се бивш президент Медведев да внимава с думите си, навлиза в опасна територия.

На въпрос "Смятате ли, че Русия е в състояние да се изправи военно срещу Америка?" - държавният секретар на САЩ отвърна: "Е, това дори не е нещо, което може да се предвиди. Искам да кажа, че война между САЩ и Русия е нещо, което никога не бихме могли да видим. Това са двете най-големи ядрени сили в света. А опасността би била просто прекалено голяма. Не мисля, че има някакви съмнения, че от гледна точка на конвенционалната военна мощ, руснаците не биха могли да се изправят срещу Съединените щати или, честно казано, срещу много от страните в Европа. Мисля, че биха имали затруднения. Те имаха затруднения с Украйна, която сега е най-голямата армия в Европа, но по времето на инвазията не беше такава. Мисля, че това, за което се тревожите повече, не е тотална война с Русия. Мисля, че това, за което се тревожите повече, е сблъсък или грешка в преценката, която да доведе до началото на конфликт. Тъй като руснаците не са много добри в конвенционалното оръжие, те почти неизменно ще трябва да разчитат на други средства - като тактическо ядрено оръжие на бойното поле (...) Това не е нещо, което е вероятно или, честно казано, осъществимо за някоя от страните".

Още: САЩ може да изтеглят 30% от войските си в Европа: Потрива ли ръце Путин?

Оръжието за Украйна: В Сената на САЩ одобриха 1 млрд. долара

Снимка: Getty Images

Междувременно от САЩ долетя добра новина за оръжията за Украйна. На 31 юли ресорната комисия в Сената одобри законопроект за разходи, който включва 1 милиард долара в подкрепа на Украйна. Това е факт въпреки предишното обещание на администрацията на Тръмп да намали средствата, отпуснати за военна помощ за Киев в предстоящия си бюджет за отбрана, предава Reuters.

Комисията по бюджета на Сената гласува с 26 гласа „за“ и 3 „против“ бюджет от 852 милиарда долара за Министерството на отбраната, който включва 800 милиона долара за Инициативата за сигурност на Украйна (USAI) и 225 милиона долара за Инициативата за сигурност на Балтийските държави, като по-голямата част от тях са предназначени за подкрепа на Киев. Одобреният от комисията законопроект все още трябва да бъде гласуван от двете камари на Конгреса и подписан от президента Тръмп. Белият дом все още не е коментирал. Не е ясно и дали предложеният законопроект ще получи достатъчно подкрепа, за да бъде приет.

Още: България е сред лидерите в ЕС, които ще теглят заеми за отбрана и ще помагат на Украйна

Войната в Украйна: развитие на бойните действия

Понижение в интензивността на бойните действия в Украйна на дневна база отчита Генералният щаб на украинската армия. На 31 юли са станали 160 бойни сблъсъка, с 23 по-малко спрямо 30 юли. Руснаците са хвърлили 127 управляеми авиационни бомби (КАБ), т.е. с 5 повече на дневна база. От хвърлените през изминалия ден авиационни бомби 17 КАБ са пуснати в Курска област, т.е. на руска земя – там, където малко след Великден руската армия уж победи окончателно, по думи на диктатора Владимир Путин. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 5835 изстреляни снаряда, като на дневна база това е с около 280 снаряда повече. Руската армия е използвала 4098 FPV дрона, което е с около 630 повече за денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Още: "Живите мъртви": Тръмп и хората му засипват Русия с предупреждения, измислиха "най-бързия начин" да въоръжат Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО)

Пак най-много руски пехотни атаки е имало в Покровското направление – 47 са отбити там, по украински данни. Още 23 са станали в спомагателното от юг Новопавловско направление. На второ място по интензивност на сраженията е Лиманското направление, където е имало 30 щурма на силите на Путин. В Сумска и Курска област са се състояли 16 атаки на руснаците, които според ВСУ са били отблъснати. Няма друго направление, в което да е имало двуцифрен брой руски пехотни нападения. Часов Яр, който е в Краматорското направление и за който руското военно министерство пусна дезинформация, че е превзет, е отбелязан от генщаба на Украйна като място на активни боеве. В самия сектор Краматорск е имало шест руски атаки.

Геолокализирани кадри, публикувани на 31 юли, показват, че руските сили наскоро са издигнали знамена в западната и южната част на Часов Яр. Тези кадри сочат, че вероятно руснаците са превзели по-голямата част от населеното място в Донецка област. Какво обаче се случва с тези, издигнали знамената - припомнете си: Как Русия превзе Часов Яр: "Превзелите" го са избити (ВИДЕА, 18+). Президентът Володимир Зеленски също обяви, че това е фалшива новина на Москва. Това посочва и украинската мониторингова група DeepState.

Deep State reports that the Russians have not captured Chasiv Yar, but merely conducted another flag-planting stunt behind Defense Forces lines. The video shows flags being raised in the Shevchenko and Tsekh No. 2 neighborhoods, but Russia does not control the city.



Over the… pic.twitter.com/TJv7xut0SC — WarTranslated (@wartranslated) July 31, 2025

Тактическият напредък на руските сили на запад в Часов Яр обаче не представлява оперативно значимо развитие в този сектор, тъй като руснаците контролират по-голямата част от северната и централната част на града от края на януари тази година и започнаха да напредват в югозападната част в средата на юни. Руските сили са в обсега на артилерийските оръдия на основния логистичен маршрут на Украйна през крепостния пояс от края на януари и държат позиции по магистрала Т-0504 Бахмут-Константиновка от няколко месеца, но все още не са заплашили значително украинските позиции в самата Константиновка.

Американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) все още не е наблюдавал геолокализирани кадри, показващи руски сили, действащи в най-западните покрайнини на Часов Яр, а те ще трябва да изтласкат украинските сили от позициите им в именно в тези покрайнини, за да завършат превземането на града.

На руските сили им отне 26 месеца, за да напреднат с 11 километра от западната граница на Бахмут, който превзеха през май 2023 г., до западната част на Часов Яр. Те са превзели около 7,81 квадратни километра от общо 10 в административните граници на Часов Яр, изчисляват експертите от института: Русия обяви за свой ключовия украински град Часов Яр, руски военен канал се усъмни, че е лъжа.

Руските сили вероятно ще завършат превземането на Часов Яр в следващите дни, което ще отвори няколко възможни пътя да атакуват укрепения пояс на Украйна – серия от укрепени градове, които формират гръбнака на отбранителните позиции на ВСУ в Донецка област. Силите на Путин в посока Часов Яр са на около шест до осем километра от североизточните покрайнини на Константиновка и биха могли да се възползват от завземането на Часов Яр, за да проведат фронтален удар срещу града. В момента те явно се опитват да обкръжат Константиновка от югозапад и затова може да изчакат, докато не се приближат до града от юг през посока Торецк. Руските сили са установили оперативен модел на частично обкръжаване на населено място, преди да започнат фронтални атаки улица по улица, и може да продължат този модел в бъдеща операция за превземане на Константиновка, анализира ISW.

Руснаците биха могли също да атакуват направо на запад от Часов Яр - през полета и малки селища - към Олексиево-Дружковка и Дружковка, за да прекъснат магистралата Х-20 Константиновка-Славянск и да затруднят украинските изходни маршрути и наземни комуникационни линии от Константиновка. Това би подкрепило дългогодишните руски усилия да разрушат и превземат укрепения пояс на Украйна в Донецка област.

Още: Удар по Москва и Санкт Петербург: Тръмп мислил за ракети, тествани в Иран. Русия погледна към голям украински град (ОБЗОР-ВИДЕО)

Друг вариант - руските военни могат да се опитат да разширят своята позиция северозападно от Часов Яр, към Краматорск и Славянск. Руските сили могат да прегрупират части, за да атакуват по магистрала Е-40 Бахмут-Славянск, с цел да създадат условия за атака на крепостния пояс от североизток. Руското военно командване може да предприеме този вариант на настъпление, ако прецени, че армията ще може да завземе и да използва нови позиции на североизток от Славянск, например близо до Северск, за да атакува крепостния пояс. В този случай силите на Путин ще трябва да се справят с редица тактически водни препятствия на запад и северозапад от Часов Яр, което ще ги затрудни в напредъка към Краматорск и Славянск и ще направи похода към Северск-Лиман по-привлекателен, особено по време на предстоящата кална есен.

Руският Telegram канал "Рибар", поддържан от бившия говорител на военното министерство Михаил Звинчук, призна на 31 юли, че руските сили вероятно няма да успеят да достигнат крепостния пояс на Украйна до края на 2025 г. Това е в съответствие с оценката на ISW, че завземането му ще бъде оперативно усилие, продължаващо няколко години. Завладяването на Часов Яр ще отвори редица оперативно значими пътища за напредък на руските сили, въпреки че те трябва да поддържат бойните си способности и да напредват в редица други райони на Донецка област, за да се възползват напълно от тези възможности в средносрочен план. Руската армия исторически е изпитвала проблеми да превърне тактическите победи в по-широки оперативни успехи.

Още: Вярвате или не, пак отива там: Тръмп обяви, че пратеникът му отново заминава за Русия

"Врагът не е окупирал град Часов Яр, но през последните няколко дни е постигнал известен напредък в настъплението си, така че не бих казал, че там е напълно неуспешен. Каквото и да кажете, има определени предпоставки за повечето от техните действия", пише в канала си "Офицер+" в Telegram украинският лейтенант с позивна "Алекс".

Той съобщава и за "успешни тактически настъпателни действия" на ВСУ в региона на Суми. "Трябва да се примирим с реалността – времената, в които ще можем да освободим половината от региона чрез маневри и компетентно разпределение на ресурсите, са далеч. За щастие, има подразделения, които все още дават мощни резултати", пише "Офицер+".

Потвърден украински напредък има в Темировка в Запорожка област - селището, което се намира североизточно от Гуляйполе, е било освободено от Въоръжените сили на Украйна, твърди ISW на база на геолокализирани кадри.

В Лиманското направление също има частично изтласкване на руските сили - ВСУ са напреднали южно от Диброва, което е на източния фланг на Лиман. В това направление пък руснаците са се придвижили южно от Зелена Долина, което е на североизток от град Лиман. Те са вече и в южната част на Торско, т.е. на изток от основния град в този сектор от фронта и малко по на северозапад от Диброва.

В Покровското направление армията на Путин също продължава натиска - руски части са засечени в централната част на Покровск, като са се придвижили от юг. Това обаче вероятно е част от кампанията им за проникване на малки групи за саботажни операции и разузнавателни мисии - нещо, което се наблюдава от около седмица-две. Според Зеленски руснаците правят това с пропагандна цел, а същото, по думите му, се случва в Новопавловското направление - там руските сили искат да докажат, че са нахлули в Днепропетровска област.

В Торецкото направление руснаците са превзели Олександро-Калиново, което е западно от Торецк и южно от Яблуновка, отчита ISW - отново на база на геолокализирани кадри. На север от този сектор е язовирът Клебан Бик, а още по на север - Константиновка.

A 2A65 Msta-B of the Assault Regiment Tsunami, Lyut Brigade shells a Russian position in Oleksandro-Kalynove@GeoConfirmed @UAControlMap

2:04📌48.418844, 37.671445



It seems that the western part of the reservoir has been or is close to being cut off. pic.twitter.com/R5oGdX1Adl — Audax (@AudaxonX) July 30, 2025

Още: На Русия ще ѝ трябва един век, за да погълне Украйна: Целите на Путин в най-тежките направления на фронта (ОБЗОР-ВИДЕО)

Война на дронове

През изминалата нощ руската противовъздушна отбрана е "прехванала и унищожила" 60 украински дрона, твърди руското военно министерство. Повече от половината - 31 - са над територията на Белгородска област, 12 – над Ростовска област, 5 - над Краснодарски край, 4 - над Черно море, три - над Воронежска област, по два - над Липецка и Тулска област, един - над Азовско море.

Губернаторът на Ростовска област съобщи, че противовъздушната отбрана отблъснала нощна атака в районите на Таганрог, Новошахтинск, Мясниковски, Родионово-Несветайски, Неклиновски и Тарасовски. Той посочва, че имало щети по частни къщи, счупени прозорци, повредена стена и подпален покрив на къща. Няма жертви и ранени.

Още: Украински дронове отново атакуват окупираните от Русия територии (ВИДЕО)

Украинските военновъздушни сили съобщават, че са свалили с ПВО или обезвредили с електронно заглушаване 44 вражески дрона през нощта на 31 юли срещу 1 август. Общо руснаците са атакували със 72 безпилотни летателни апарата. Това означава, че 28 дрона са поразили 9 локации. Нападенията са били предимно във фронтовите райони на Харковска, Донецка и Днепропетровска област, както и в региона на Киев.

Три деца бяха извадени под развалините на частна къща и хоспитализирани след руска атака в региона на Днепропетровск. В резултат на удара на дрон по община в район Синелниковски частна жилищна къща е разрушена, съобщи областната прокуратура. Започнало е досъдебно производство.

Още: Ден на траур в Киев, броят на жертвите главоломно расте, сред тях деца (СНИМКИ)

А броят на жертвите в Краматорск след руския удар вчера расте - трима са загинали. Повредени са най-малко 30 частни жилища и 13 автомобила, съобщават местните власти.

В окупираните от Русия украински земи също събитията не стихват - шестима души са ранени и хоспитализирани след атака с дрон срещу търговски павилиони в завзетата от силите на Путин част на Херсонска област, съобщават окупационните власти. Украински дрон е атакувал при изхода от село Велики Копани, твърди "ръководителят" на администрацията, назначена от Кремъл - Владимир Салдо.