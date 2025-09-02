Русия атакува района на Одеса, Украйна отговори с удари по Ростовска област (ВИДЕО)

Над 20 дрона атакуваха южната част на украинската Одеска област от акваторията на Черно море, съобщиха местните канали на приложението "Телеграм". По тяхна информация заплаха от атаки с дронове има в градовете Измаил, Болград, Сарата, Вилково, Килия, Татарбунари и Рени, селата Каменка, Лощиновка, Богатое, Криничное, Каланчак и Катлабуг. Посочените населени места са български, в които компактно живеят българи.
Russian kamikaze drones struck Izmail, Odesa region not long ago.— kim høvik (@kimhvik2) September 1, 2025
- 2 locations were struck several times
- over 20 explosions
- Alerts given to Romanians
- No fires recorded in the city
- Romania border is 150 meters away pic.twitter.com/PDLfT4j9MJ
Тревогата бе обявена в 22:59 часа местно време. Регионалните власти призоваха всички жители на Одеска област да останат в бомбоубежищата до отмяна на тревогата.
Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според официалното преброяване в Украйна през 2001 година. В самия град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.
Отговорът на Киев
Украйна отговори с удари по цели в руската Ростовска област. Каналите за наблюдение съобщават за активност на дронове в района, като се извършват прихващания. Чуват се експлозии.
Air defense systems were activated again in Russia’s Rostov region and Taganrog due to UAV threats. Monitoring channels report drone activity across the area, with interceptions underway. Explosions are heard. pic.twitter.com/E9wQOGYw2N
Противовъздушните системи бяха активирани и в град Таганрог.
— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 1, 2025
Explosions in Taganrog. https://t.co/GGXKjhkMKw pic.twitter.com/wl6a26b2KL— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 1, 2025
По-рано тази вечер имаше мощни експлозии и в руската Брянска област.
In Bryansk, big explosions were recorded earlier this evening. pic.twitter.com/Go8zpaR1vV— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 1, 2025