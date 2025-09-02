Русия атакува района на Одеса, Украйна отговори с удари по Ростовска област (ВИДЕО)

Над 20 дрона атакуваха южната част на украинската Одеска област от акваторията на Черно море, съобщиха местните канали на приложението "Телеграм". По тяхна информация заплаха от атаки с дронове има в градовете Измаил, Болград, Сарата, Вилково, Килия, Татарбунари и Рени, селата Каменка, Лощиновка, Богатое, Криничное, Каланчак и Катлабуг. Посочените населени места са български, в които компактно живеят българи.

Russian kamikaze drones struck Izmail, Odesa region not long ago.



- 2 locations were struck several times

- over 20 explosions

- Alerts given to Romanians

- No fires recorded in the city

- Romania border is 150 meters away pic.twitter.com/PDLfT4j9MJ