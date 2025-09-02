Войната в Украйна:

Русия атакува района на Одеса, Украйна отговори с удари по Ростовска област (ВИДЕО)

02 септември 2025, 01:35 часа 474 прочитания 0 коментара
Русия атакува района на Одеса, Украйна отговори с удари по Ростовска област (ВИДЕО)

Над 20 дрона атакуваха южната част на украинската Одеска област от акваторията на Черно море, съобщиха местните канали на приложението "Телеграм". По тяхна информация заплаха от атаки с дронове има в градовете Измаил, Болград, Сарата, Вилково, Килия, Татарбунари и Рени, селата Каменка, Лощиновка, Богатое, Криничное, Каланчак и Катлабуг. Посочените населени места са български, в които компактно живеят българи. 

Тревогата бе обявена в 22:59 часа местно време. Регионалните власти призоваха всички жители на Одеска област да останат в бомбоубежищата до отмяна на тревогата.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според официалното преброяване в Украйна през 2001 година. В самия град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.

Отговорът на Киев

Украйна отговори с удари по цели в руската Ростовска област. Каналите за наблюдение съобщават за активност на дронове в района, като се извършват прихващания. Чуват се експлозии.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Противовъздушните системи бяха активирани и в град Таганрог.

По-рано тази вечер имаше мощни експлозии и в руската Брянска област.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Ростов Одеса Исмаил война Украйна руски дронове Таганрог Измаил украински дронове
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес