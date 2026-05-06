Русия отговори на примирието на Зеленски с дронове и смърт, Путин в болезнен сблъсък с реалността (ОБЗОР - ВИДЕО)

Заплахата на Русия да нанесе ответен удар срещу Украйна заради предполагаеми планирани нападения срещу Москва по време на Деня на победата (9 май) отразява признанието на диктатора Владимир Путин, че не може надеждно да защити тези отдалечени тилови райони, включително столицата си, от украински удари. Това е оценката на експертите от американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW).

Те припомнят, че на 4 май руското Министерство на отбраната обяви, че ще спазва примирие по повод Деня на победата (чества се по повод победата във "Великата отечествена война", т.е. Втората световна война) от 8 до 9 май по едностранни указания на Путин. Ведомството публикува своето изявление от 4 май - около час преди украинският президент Володимир Зеленски да предложи на Русия примирие, започващо в нощта на 5 срещу 6 май. Кремъл не потвърди изявлението на Зеленски, а тази сутрин става ясно, че е имало руски атаки - според кмета на Харков Игор Терехов един човек е бил ранен, а частни жилища са били повредени при нападение от Русия (видео по-долу). Удари е имало и в Запорожие.

Освен това един човек е загинал, а друг е бил ранен, след като руски дрон е ударил автомобил в североизточната Сумска област, съобщи регионалната администрация. Става въпрос за Сетсковския район на областта. Убит е един от пътниците в колата, а шофьорът е бил ранен и е хоспитализиран, гласи информацията.

Трима души са спасени след нощна руска атака в Херсон, съобщи Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна (ДСНС). "В един от районите на града, вследствие на удари от вражески дронове, възникнаха пожари в апартаменти на една от многоетажните сгради. Въпреки сложната ситуация с безопасността и заплахата от повторни атаки с дронове, спасителите извадиха от задимените помещения три жени, едната от които с ограничена подвижност, и също така потушиха пожарите", написаха от ДСНС.

През нощта Русия е атакувала Украйна с две балистични ракети „Искандер-М“, една управляема ракета „въздух-въздух“ Х-31 и 108 безпилотни летателни апарата. Общо 89 руски дрона са били свалени или неутрализирани с електронно заглушаване, на осем места са регистрирани попадения от две балистични ракети, една управляема ракета и девет атакуващи дрона. Има падане на отломки от свалени дронове на едно място, съобщиха украинските ВВС.

Окупационните "власти" в Крим, инсталирани от Москва, пък твърдят, че петима души са убити при атака с дронове в Джанкой на окупирания полуостров, но без да се посочват доказателства. Нападенията там са били отпреди полунощ, става ясно от информация на мониторинговия канал "Кримски вятър". "В Джанкой се чуват експлозии, стрелба и прелитащи самолети – а може би не само самолети... Това съобщават абонатите ни между 22:00 и 22:45 ч.", написа каналът в Telegram вечерта на 5 май, т.е. преди обявеното от Зеленски примирие.

Според украинския мониторингов канал Exilenova+, който е направил геолокализация, един от обектите, които са били подложени на атака вчера в окупирания Крим, е сградата на Федералната служба за сигурност (ФСБ) в Армянск. Освен това околните сгради са пълни с военен персонал и лица, свързани със силите за сигурност на окупационния режим на Руската федерация, пише източникът. Най-малко 6 безпилотни летателни апарата са достигнали целите си. Има поне петима загинали и най-малко 10 ранени, твърди каналът. "Разбира се, няма да видите снимки от мястото на събитието от губернатора, където „киевският режим“ уж е атакувал „абсолютно мирен квартал“. Но ще ги видите тук", пише Exilenova+ и показва кадри, подкрепящи тезата:

At least 6 drones reportedly reached targets in occupied Armyansk last evening, including the building of the FSB. Five Russian forces and security personnel were reportedly killed and 10+ wounded. #Crimea

От руското военно министерство твърдят, че през нощта са били свалени 53 дрона над областите Белгород, Брянск и Курск, Московска област, анексирания Крим и Черно море. Губернаторът на Брянска област Александър Богомаз казва, че системите за противовъздушна отбрана са свалили два безпилотни летателни апарата над региона. Кадри зад всички тези думи не са налични.

Руското военно министерство неправомерно обвини Зеленски, че е заплашил да нанесе удар по Москва на 9 май по време на негово изказване на срещата на върха на Европейската политическа общност в Армения. Ведомството заплаши да предприеме „масивен ответен ракетен удар по центъра на Киев“ - нещо, което Русия прави почти всеки ден. Украинският президент заяви на срещата на върха в Ереван, че „Русия е обявила парад на 9 май в Москва… и се страхува, че дронове могат да прелетят над Червения площад“. Руски и други медийни източници представиха думите на президента така - че Украйна може да нанесе удар по парада за Деня на победата на 9 май. Но някои източници отбелязаха, че това е погрешно тълкуване на изявлението му. Не са забелязани доказателства, че Зеленски е направил друго изявление пред Европейската политическа общност, което да съответства на обвинението на Министерството на отбраната на Русия.

Настояването на Путин да се проведе парада на 9 май отразява отказа му да приеме реалността, че Украйна е върнала войната на диктатора обратно в Русия, смятат от ISW. Украинските удари продължават да засягат все по-силно други райони дълбоко в руска територия - например на 5 май Росавиация затвори едновременно летища в 15 руски града и наложи ограничения на всичките четири летища в Москва.

След повече от четири години военни действия руснаците все по-силно усещат тежестта на войнат - жертвите достигат близо 1% от общото население на Русия, руските граждани понасят все по-голяма част от финансовите разходи за т.нар. "специална военна операция", а Кремъл засилва цензурата и ограниченията върху мобилните данни: Ден на победата в Москва: Без достъп до Кремъл, вече няма мобилен интернет.

Руските ултранационалистични военни блогъри, които са част от основната избирателна база на Путин, все по-често критикуват Кремъл и дори самия диктатор за това, че не признават тази реалност. Блогърът "Военен осведомител" критикува руското Министерство на отбраната за това, че е отправило заплахата си срещу Киев на 4 май не поради кампанията на Украйна за дълбоки удари срещу руската военна, военнопромишлена и нефтена инфраструктура, а по-скоро заради предполагаемата заплаха срещу парада за Деня на победата на 9 май. Той обвинява ведомството, че дава приоритет на „суетата“, и акцентира, че Кремъл е избрал да не включва военно оборудване в парада за Деня на победата – първият такъв случай от 2007 г. насам, защото откритото складово място, където руското военно министерство винаги паркира оборудването за парада, би било уязвимо за украински удари.

Друг военен блогър призова Русия да разпредели по-добре своите средства за противовъздушна отбрана и да сформира регионални доброволчески единици за ПВО на фона на ескалиращата кампания на Украйна за нанасяне на удари.

Засилената кампания на Украйна по нанасяне на удари се възползва от обширната площ на руския тил и широкото разпространение на руската инфраструктура, особено на отбранително-промишлената и нефтената, като принуди Кремъл да вземе трудни решения относно разпределението на средствата за противовъздушна отбрана. Москва до голяма степен не успя да се защити от украинските удари през последните седмици, което подсказва, че съществуващите усилия за смекчаване на последиците са недостатъчни, за да се справят с проблемите, предизвикващи гняв в руското информационно пространство.

"Ако обявеното от Зеленски примирие бъде взаимно, ние ще го спазим" - това заяви междувременно ръководителят на украинската президентска администрация и бивш главен военен разузнавач Кирило Буданов. „Примирието, обявено от Украйна, е доказателство за нашия искрен стремеж към мир. Не за да се съобразим с някакви дати или да налагаме идеологически догми, а за да запазим човешкия живот и да възстановим сигурността. Ако обявеното от президента прекратяване на огъня бъде взаимно, ние ще го продължим. И това ще ни даде, макар и малка, надежда за установяване на траен мир. С тази стъпка президентът на Украйна доказа пред целия свят своята привързаност към мира. Следващата стъпка е за Русия. Готова ли е Москва да докаже, че човешкият живот има поне някаква стойност за тях?“, написа Буданов.

Вчера президентът на Украйна заяви: „Смятаме, че човешкият живот е несравнимо по-голяма ценност от „отбелязването“ на каквато и да е годишнина. Дошло е времето руските лидери да предприемат реални стъпки за прекратяване на войната, ако руското Министерство на отбраната смята, че няма да проведе парада в Москва без добрата воля на Украйна".

Припомняме, че руските сили нанесоха комбинирани удари с дронове и ракети през деня на 4 май и през нощта на 4 срещу 5 май, като убиха най-малко седем цивилни и раниха поне 35. Серията руски удари доведе до значителни жертви въпреки относително малкия брой дронове и ракети, тъй като Русия продължава да усъвършенства тактиките си за нанасяне на удари, за да причини максимални щети по начини, които засягат непропорционално цивилното население, отбелязва ISW.

Руските сили използваха необичайно голям брой балистични ракети спрямо размера на цялостния пакет от удари, вероятно за да се възползват от глобалния недостиг на прехващачи Patriot, за да нанесат максимални щети. Руснаците изстреляха дронове с голям обсег, които украинските сили обикновено прехващат с висока успеваемост, за да изчерпят украинската ПВО преди и по време на ударите с балистични ракети, които украинските сили могат да прехващат само със системи, предоставени от Запада - например Patriot. Руските сили използваха новата си тактика за нанасяне на удари през деня и през нощта, за да изчерпят и натоварят украинската противовъздушна отбрана. Москва увеличава честотата на комбинираните удари с ракети и дронове, за да унищожи украинската инфраструктура и да подготви бойното поле за руската офанзива през пролетта и лятото на 2026 г., гласи още оценката.

Russians attacked several enterprises in Zaporizhzhia with guided aerial bombs. As a result of the strikes, cars, a shop, and a factory are on fire. Residential buildings, a service station, and a car wash were damaged. Six people are reported injured.

Актуализирана информация за нападенията от вчера срещу Днипро и Запорожие показва ръст на ранените и загиналите. Броят на пострадалите при руския въздушен удар по Днипро се е увеличил до 19, като четирима души са загинали, казват от областната администрация. „Четирима мъже на възраст 23, 33, 44 и 52 години са хоспитализирани в тежко състояние. Тринадесет души са в задоволително състояние. Останалите ще бъдат лекувани амбулаторно“, заявиха местните власти. По-рано бе съобщено, че 4-ма души са загинали, а 16 са ранени.

Ударите в Запорожие са довели до 12 смъртни случая и 49 пострадали. Предишната информация беше за същия брой жертви и 37 ранени. Днес е обявен ден на траур в областта. „43 души на възраст между 20 и 66 години вече са потърсили медицинска помощ. 18 от ранените са хоспитализирани. Лекарите оценяват състоянието на четирима от ранените като тежко, а 14 са в задоволително състояние. Останалите ранени се възстановяват у дома след оказана им медицинска помощ“, заяви Иван Федоров, който е началник на областната администрация в Запорожие.

Междувременно украинското военно разузнаване, цитирано от местната медия NV.ua, твърди, че Русия поддържа стабилни запаси от ракети и се опитва да разшири производството на различни типове. Към средата на април Руската федерация е разполагала с до 200 ракети „Искандер-М“, 110 „Искандер-К“, 100 „Кинжал“, 460 „Калибър“, 690 „Оникс“, 120 Х-101, 350 Х-22/32, 230 „Циркон“, 50 „КN-23“ (севернокорейски) и 10 „Орешник“. Военното разузнаване на Украйна посочва, че месечното производство включва до 60 ракети „Искандер-М“, 70 Х-101, 25 „Калибър“ и 10 „Кинжал“.

Скок в интензивността на бойните действия в Украйна на дневна база показва информацията на украинския генщаб. На 5 май е имало 186 бойни сблъсъка - спрямо 149 на 4 май. Руснаците са хвърлили 244 управляеми авиационни бомби (КАБ), тоест с 29 по-малкое спрямо предишното денонощие. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 3651 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 80 нагоре. Руската армия е използвала 10 301 FPV дрона, което с около 650 повече спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

В Покровското направление е най-горещо - там са били отбити 50 руски пехотни атаки за последните 24 часа, твърдят Въоръжените сили на Украйна (ВСУ). При Гуляйполе в Запорожка област са станали 24 сражения, а в междинното в този сектор Олександриевско направление - 14. Също толкова е имало в посока от Торецк към Константиновка, а от Часов Яр към Константиновка - още само една атака. Още 12 нападения на руснаците са станали в Южноклобожанското направление - с фокус град Вовчанск в Харковска област.

Руските атаки срещу позициите на 37-а морска бригада на Украйна в района на Олександровка през април не са дали резултат - напредъкът на руските сили е отчетен на 0,0 кв. км., твърдят от бригадата и добавят ВИДЕО 18+. Загубите от неуспешните опити за настъпление възлизат на 274 руски войници, 3 танка, 3 артилерийски системи, 1 бойна машина за пехотата и 16 превозни средства, твърди единицата. Украинските сили също така са свалили или неутрализирали 135 безпилотни летателни апарата.

На 5 май руските сили продължиха настъплението си в посока Покровск, прониквайки на запад и северозапад от града, докато украинските сили напреднаха на север от Покровск и предприеха контраатака в района. Наскоро публикувани геолокализирани кадри сочат, че украинските сили са напреднали в южната част на Бeлицко (на север от Покровск).

Геолокализирани кадри, публикувани на 4 и 5 май, показват, че украинските сили нанасят удари по руски военнослужещи на запад и северозапад от Покровск, близо до Гришино. Там преди това е имало руски мисии по проникване, които не са се състояли през последните 24 часа.

UA 414th Unmanned Strike Aviation Brigade "Birds of Magyar" FPV kills a RU soldier north of Hryshyne, Donetska Region, Ukraine.



Руски военни блогъри твърдят, че руските сили са напреднали на запад от Родинско (северно от Покровск) и на юг и югозапад от Гришино.

В Сумска област също има раздвижване - и украинците си връщат територии, и руснаците печелят позиции на различни места. Кадри с географска локация, публикувани на 4 май, показват украински сили, които издигат знаме в центъра на Миропиля (североизточно от град Суми), което сочи, че ВСУ наскоро са напреднали в района.

Други геолокализирани кадри - от 3 май - показват украински сили, които обстрелват руски превозни средства в центъра на Рясно (югоизточно от град Суми) и по път на запад от населеното място, което сочи, че руските сили наскоро са напреднали там.

