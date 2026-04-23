Безпилотен кораб атакува пристанище в Одеса: Как се справи Украйна (ВИДЕО)

Военноморските сили на Украйна унищожиха вражеския безпилотен катер, който се опитвал да се приближи до едно от пристанищата в Одеса. Той е бил незабавно идентифициран и успешно унищожен, съобщиха от Военноморските сили в Телеграм. "Няма да дадем нито един шанс на врага - нито по суша, нито по море!", посочват още от ВМС в съобщението си в социалната мрежа. Те са публикували и видео от унищожаването на катера, на което ясно се вижда как той приближава брега.

Атаките срещу Одеса

Последно украинските ВВС съобщиха за 190 свалени руски далекобойни дрона от 219 изстреляни, както и удари от преминалите през украинската ПВО дронове на 17 места, като сериозни щети има по пристанищна инфраструктура в Одеса.

Припомняме, че на 16 април силни взривове отекваха в украинския черноморски град Одеса. Русия атакува града с дронове от акваторията на Черно море, съобщиха местните канали в приложението Телеграм. Над 20 безпилотни летателни апарата се движеха в посока към пристанището на Одеса. Тогава в Одеса се намираше българска делегация, състояща се от генералния директор на БТА Кирил Вълчев, ректора на Софийския университет „Св. Климент Охридски" проф. д-р Георги Вълчев и изпълнителния директор на сдружение "Музикаутор" Иван Димитров.