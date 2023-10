Руски топ дипломат внезапно почина в хотел в Истанбул: Какво е известно

Той трябвало да присъства тази сутрин на среща с посланици, но така и не се появил. След като неговите колеги не успели да се свържат с Кобринец по телефона, те отишли в хотела, където бил отседнал, и потърсили съдействието на персонала.

Когато в присъствието на полицията те влезли в стаята на дипломата, открили тялото му в леглото. Пристигналите на място лекари само констатирали смъртта му, съобщава турският телевизионен канал NTV. Възможно е дипломатът да е починал от инфаркт, но засега няма официално заключение за причината за смъртта.

Турската полиция е започнала разследване.

