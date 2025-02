Руският "марш" в Украйна: С магарета и кълбета с мотори (ВИДЕО)

Почти 1000 унищожени превозни средства от всякакъв вид и калибър, които използва руската армия, отчита украинският генщаб за периода 11 - 17 февруари. Украинските данни са за 967 унищожени превозни средства, като от тях 88 танка и 250 бронирани машини. Числата са стряскащи, но всъщност са потвърждение на видеокадри от няколко случая на разбити руски атаки специално с бронирана техника, припомнете си в долните материали:

Статистиката колко на зле отива руската армия що се отнася до техника се потвърждава и с два много показателни видеоклипа. Първият - ново видео как руснаците ползват магарета за транспорт, просто защото няма какво друго. Видеокадрите не са уникални, защото вече се появиха такива, от друго място и с други магарета: С магарета напред към Киев - руски депутат одобри (ВИДЕО)

Russian army is significantly suffering from a shortage of vehicles on the front, so they are using donkeys. pic.twitter.com/0AFI60cGxG