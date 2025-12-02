Рюте вярва, че усилията на САЩ в Украйна ще доведат до мир

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че е “уверен“, че усилията на САЩ за прекратяване на войната в Украйна могат да доведат до мир, докато представители на Вашингтон бяха в Москва, за да се срещнат с руския президент Владимир Путин.

“Всички ние работим за прекратяване на войната срещу Украйна и за постигане на справедлив и траен мир. Приветстваме продължаващите усилия, водени от Съединените щати, за да се превърне това в реалност“, каза Рюте пред журналисти в навечерието на срещата на външните министри на НАТО.

“Уверен съм, че тези продължителни усилия в крайна сметка ще възстановят мира в Европа“, добави той, цитиран от БГНЕС.

