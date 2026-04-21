Ръст на случаите на шап сред животните на остров Лесбос

Потвърдените случаи на заразени с шап животни на гръцкия остров Лесбос достигаха 43, съобщава електронното издание на гръцкия вестник "Катимерини". Изданието уточнява, че новите огнища се появяват на 50 километра от фермите, където бяха регистрирани първите болни животни, което според властите е знак за провал на мерките за биосигурност.

ОЩЕ: БАБХ с подозрения за внос на живи овце от Гърция, където върлува шап

Министърът на земеделието Маргаритис Схинас определи действията на фермерите, които блокират пристанището на острова и предотвратяват ветеринарния достъп до животните, като „неприемливи и криминално относими“, предупреждавайки, че изплащането на обезщетения зависи от спазването на правилата.

„Гръцкото правителство не може да финансира незаконни действия“, заяви той, цитиран от БТА.

Заради регистрираните случаи на шап и предприетите мерки на властите за ограничаване на разпространението на болестта до момента са заклани около 10 000 животни.

Фермерите настояват вместо унищожаването на цели стада да започне масова ваксинация на животните. Според здравните власти първо трябва да се проведе пълно епидемиологично проучване.

ОЩЕ: Съмнения за луда крава в Русия: Ситуацията с вноса на руско телешко в България

Правителството обяви четири компенсационни мерки, сред които обезщетение от 70 евро на овца или коза. Други осем милиона евро вече са изплатени за загубено производство на мляко.

На 16 март на остров Лесбос беше регистриран първи случай на шап. Въведени бяха строги мерки за биозащита, забранен беше износът на животински и млечни продукти. Това от своя страна доведе до сериозни загуби за производителите.

От началото на миналата седмица фермери блокираха основното пристанище Митилини с искане да бъдат отменени мерките, за да може секторът да започне да се възстановява. Протестиращите фермери не позволиха на острова да слязат камиони от пристигащите фериботи, което наруши веригата на доставки. Създалата се ситуация се отрази негативно и върху туристическия сектор заради отменени резервации и спрени фериботни линии.